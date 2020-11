Serbia – Scozia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Serbia – Scozia del 12 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per accedere a Euro 2021

BELGRADO – Giovedì 12 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Serbia – Scozia, incontro valido per le qualificazioni a Euro 2021. Da una parte c’è la Nazionale balcanica che, in semifinale, ha sconfitto la Norvegia ai tempi supplementari. Dall’altra parte troviamo gli scozzesi che hanno raggiunto questo traguardo eliminando Israele soltanto ai calci di rigore. La vincente di questo match, dunque, si qualificherà per il prossimo Europeo e verrà inserita nel Gruppo D. Sono dieci i precedenti tra queste due Nazionali con il bilancio in perfetto equilibrio: due successi per parte e ben sei pareggi.

La presentazione del match

QUI SERBIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Rajkovic in porta, pacchetto difensivo composto da Milnekovic, Mitrovic e Kolarov. A centrocampo Maksimovic in cabina di regia con Gudelj e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazovic e Ristic. In attacco tandem offensivo composto da Tadic e Mitrovic.

QUI SCOZIA – La Scozia dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Marshall in porta, pacchetto arretrato formato da McTominay, Gallagher e Cooper. A centrocampo Jack e McGregor in cabina di regia con O’Donnell e Robertson sulle corsie esterne mentre davanti spazio a McGinn alle spalle del tandem offensivo composto da Dykes e McBurnie.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Serbia – Scozia, valevole per le qualificazioni al prossimo europeo, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul Canale 20 di Mediaset.

Le probabili formazioni di Serbia – Scozia

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Milenkovic, Mitrovic, Kolarov; Lazovic, Milinkovic-Savic, Maksimovic, Gudelj, Ristic, Tadic, Mitrovic. Allenatore: Tumbakovic

SCOZIA (3-4-1-2): Marshall; McTominay, Gallagher, Cooper, O’Donnell, Jack, McGregor, Robertson, McGinn, Dykes, McBurnie. Allenatore: Clarke

STADIO: Rajko Mitic