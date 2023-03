Israele – Kosovo: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Israele – Kosovo del 25 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024, calcio d’inizio alle 18.00

TEL AVIV – Al via la fase a gironi anche nel Gruppo I, dove la favorita numero uno è la Svizzera e tutte le altre hanno la possibilità di puntare al secondo posto. Tra queste Israele e Kosovo, pronte a sfidarsi per la prima volta. Le due nazionali si affronteranno al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, con calcio d’inizio alle 18. C’è d’attendersi una gara piuttosto equilibrata tra due realtà in piena crescita, accomunate dalla voglia di centrare una storica qualificazioni agli Europei. Parliamo di due formazioni in grado di poter far goal, dando vita ad una sfida ricca di colpi di scena e dall’esito per nulla scontato. Sia Israele che Kosovo, sono delle realtà in crescita, che nel giro di qualche anno potrebbero arrivare a confrontarsi in competizioni di un certo rilievo come un Mondiale o per l’appunto un Europeo. L’Israele un anno e mezzo fa aveva sfiorato la qualificazione ai mondiali del Qatar, ma ora vuole provare in questa fase a gironi a staccare il pass per la Germania. Il Kosovo può essere la mina vagante di questo raggruppamento, soprattutto per l’equilibrio presente che può consentire di farci assistere a degli scenari davvero molto interessanti. Come detto in precedenza è una sfida del tutto inedita, ma chi riuscirà ad avere la meglio potrà affrontare al meglio i prossimi impegni e provare a conquistare una qualificazione che mai come ora è alla portata di Israele e Kosovo. A dirigere la sfida, lo scozzese William Collum, coadiuvato dagli assistenti connazionali Francis Connor e David Roome, come anche il quarto uomo Donald Robertson.

La presentazione del match

QUI ISRAELE – Hazan schiera un 4-3-3, composto da Glazer tra i pali, protetto dalla linea difensiva formata da Vitor e Goldberg centrali, subordinati sulle corsie esterne da Dasa e Leidner. A centrocampo tridente con Lavi, Kanichowsky e Peretz, mentre in attacco Weissman verrà affiancato ai lati da Haziza e Solomon.

QUI KOSOVO – Modulo a specchio per Giresse, il quale schiera Muric tra i pali, protetto da una difesa a quattro formata dai due centrali Rrahmani e Kyreziu, agiranno invece sulle corsie esterne Hadergjonaj e Rrudhani. A centrocampo, Berisha sarà il perno con Celina e Muslija mezz’ale . In attacco, l’ex Lazio Muriqi, avrà il sostegno ai lati da Rashica e Zhegrova.

Le probabili formazioni di Israele – Kosovo

ISRAELE (4-3-3): O. Glazer; Dasa, Vitor, Goldberg, Leidner; Peretz, Lavi, Kanichowsky; Haziza, Weissman, Solomon. CT. Hazan.

KOSOVO (4-3-3): Muric; Hadergjonaj, Rrahmani, Kyreziu, Rrudhani; Celina, Berisha, Muslija; Rashica, Muriqi, Zhegrova. CT. Giresse.

Dove vederla in TV e in streaming

Israele-Kosovo verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.