Italia‑Belgio 0-2: esordio amaro in Nations League per gli Azzurri

Diretta Italia-Belgio di Venerdì 25 settembre 2026: decidono Godts nel primo tempo e Lukebakio nella ripresa. Azzurri generosi ma poco concreti

ROMA – L’esordio dell’Italia nella nuova Nations League si chiude con una sconfitta. Allo Stadio Olimpico, gli Azzurri di Roberto Mancini cedono 0-2 al Belgio, che si impone con un gol per tempo grazie alle reti di Godts e Lukebakio. Una gara intensa, con l’Italia propositiva soprattutto nella ripresa ma incapace di concretizzare le occasioni create, mentre i Diavoli Rossi hanno saputo colpire nei momenti decisivi e gestire con ordine la fase difensiva.

Indice

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ITALIA-BELGIO 0-2 SECONDO TEMPO 48' è finita! Il Belgio supera l'Italia con un gol per tempo e si aggiudica la prima partita di Nations League. Grazie per l'attenzione alla prossima 47' giallo a Lukaku 46' trattenuta di Maldini su Lukebakio, giallo per lui 45' assegnati 3 minuti di recupero 44' trattenuta su Frattesi di Fernandez‑Pardo ammonito 42' su corner dalla sinistra palla calciata alta da due passi da Scalvini! 38' in campo Fernandez‑Pardo per Gots e Lukaku per De Ketelaere 38' su corner dalla destra tocco di Frattesi ma nessuno riesce e buttarla dentro 30' in campo Doumbia per Barella, per Cambiaghi c'è Zoma 30' fallo di Lavia su Frattesi, giallo per lui 28' fuori Raskin per Lavia 24' raddoppio del Belgio con Lukebakio su lancio si De Ketelaere, giocata personale e conclusione precisa con il mancino dal limite dell'area alla destra di Donnarumma 25' in campo Scalvini, Frattesi e Maldini per Coppola, Romano ed Esposito 18' giallo a Mancini per fallo su De Ketelaere 13' lasciano il campo De Bruyne per Vanaken mentre per Lukebakio per Moreira 11' angolo di Barella, colpo di testa a centroarea di Mancini con pallone tra le braccia del portiere ben appostato 8' guizzo in area di Esposito, conclusione sotto misura respinta da Lammens 6' risponde il Belgio con un cross morbido di De Ketelaere, spizza Mancini allungando la traiettoria per il colpo di testa di De Bruyne, blocca Donnarumma 4' cross morbido di Barella per il colpo di testa un pò troppo telefonato di Esposito, blocca il portiere 2' cross dal fondo di Cambiaghi, cross dal fondo per Kean e conclusione respinta con i piedi da Lammens! si riparte con il secondo tempo, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 46' angolo per il Belgio, mischia e palla sul fondo. Su questa azione si chiude il primo tempo. 1-0 per il Belgio grazie alla rete di Gots al 20' di gioco. Piccola pausa e torniamo 44' assegnato 1 minuto di recupero 42' palla lavorata da De Bruyne, appoggio per Gots, conclusione a giro fuori ma con deviazione della difesa. Sul corner riesce a smanacciare ancora sul fondo Donnarumma. Nuovo tentativo e difesa che salva nuovamente. Altro giro dalla bandierina, libera di testa Mancini 36' cross basso di Cambiaghi sul palo opposto per Kean, conclusione con il mancino un pò sbilanciato sull'esterno della rete 35' corner conquistato da Romano ma sugli sviluppi ha la meglio la difesa 31' diagonale di De Cuyper con il mancino in area e palla a lato 29' fallo tattico di Moreira su Barella in ripartenza, giallo per lui 27' Gotz in area per Diego Moreira che per un soffio non arriva sulla sfera e qualche minuto più tardi su cross dalla destra colpo di testa di Gots ad esaltare i rifessi di Donnarumma in angolo 26' primo giallo del match a Raskin per un fallo su Kean 23' conclusione di fuoriarea di De Bruyne, respinge ma non trattiene Donnarumma comunque efficace in due tempi. Nell'occasione errore difensivo per Coppola 20' Belgio in vantaggio con Godts! Palla persa da Romano a centrocampo, imbucata di De Bruyne per il 10 che in area fa una finta a Coppola e Mancini, conclusione rasoterra vincente. 18' sponda di Calafiori all'ingresso in area per Kean, tentativo con il mancino, blocca a terra Lammens 13' conclusione di De Bruyne deviata dalla difesa, la palla si impenna e angolo per gli ospiti. Corner deviato sul fondo da Esposito e nuovo tentativo dalla bandierina. Intervento ancora di Esposito questa volta a liberare l'area 12' da Kean a Barella, cross quasi dal fondo che non trova nessuno sul secondo palo 9' fermato in offside Esposito su bella imbucata di Barella, la conclusione di prima intenzione con il mancino si era stampata sul palo 7' bello spunto di Cambiaghi su suggerimento di Romano ma cross basso in area intercettato dalla difesa. Dall'altra parte De Ketelaere imbuca in area ma il suo diagonale rasotterra viene respinto da un attento Donnarumma 3' palla riconquistata da Barella, Azzurri che usufruiscono di una punizione e posso imbastire una prima azione di gioco Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Belgio Dopo aver ricordato Franco Baresi, un minuto di raccoglimento per ricordare la figura di Sandro Mazzola Le nazionale fanno il loro ingresso in campo, inni nazionali e si parte Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Italia-Belgio. Dalle ore 20:45 seguiremo la prima giornata degli Azzurri in Nations League. TABELLINO ITALIA: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola (dal 25' st Scalvini), Calafiori, Barella (dal 35' st Doumbia), Romano (dal 25' st Frattesi), Tonali, Cambiaghi (dal 35' st Zoma), Esposito (dal 25' st Maldini), Kean. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini. Allenatore: Roberto Mancini. BELGIO: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin (dal 28' st Lavia), Tielemans, Godts (dal 38' st Fernandez‑Pardo), De Bruyne (dal 13' st Vanaken), Moreira (dal 13' st Lukébakio), De Ketelaere (dal 38' st Lukaku). A disposizione: Vandevoordt, De Busser, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez‑Pardo. Allenatore: Mark van Bommel. Reti: al 20' pt Godts, al 24' st Lukebakio Ammonizioni: Raskin, Moreira, Mancini, Fernandez‑Pardo, Maldini Recupero: 1' pt, 3' st

Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio

ITALIA: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori, Barella, Romano, Tonali, Cambiaghi, Esposito, Kean. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini. Allenatore: Roberto Mancini.

BELGIO: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, Godts, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere. A disposizione: Vandevoordt, De Busser, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez‑Pardo. Allenatore: Mark van Bommel.

Mancini alla vigilia

Alla vigilia della sfida, il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha presentato l’impegno in conferenza stampa, definendolo un vero e proprio banco di prova da superare dopo la ferita causata dalla mancata qualificazione al Mondiale. Il CT ha espresso sensazioni positive, ricordando come lo stadio Olimpico abbia sempre accolto bene la squadra — con oltre 39.000 biglietti emessi finora — sottolineando però che dipenderà tutto dagli Azzurri, bravi a trascinare i tifosi dalla loro parte sin dall’inizio giocando bene e ottenendo un risultato positivo, considerata l’unica vera medicina per riconquistare l’entusiasmo della gente.

Mancini ha ammesso che non sarà semplice, soprattutto a causa dei soli due giorni avuti a disposizione per preparare la partita, ma non ha nascosto le forti emozioni vissute in questa settimana, dichiarando di non vedere l’ora di ascoltare l’inno nazionale e sperando di chiudere nel migliore dei modi una settimana definita perfetta con una vittoria.

Convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

La presentazione del match

Venerdì 25 settembre, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Italia-Belgio, gara valida per la prima giornata della quinta edizione della UEFA Nations League.

Le due Nazionali si trovano ad affrontare una fase di profonda transizione e rinnovamento, seppur reduci da percorsi recenti radicalmente differenti. Da un lato gli Azzurri, chiamati a voltare pagina dopo la dolorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2026, sfumata ai calci di rigore nella finale dei playoff contro la Bosnia ed Erzegovina. Dall’altro i Diavoli Rossi, protagonisti di un cammino di alto livello alla Coppa del Mondo FIFA 2026 in Nord America, interrotto soltanto ai quarti di finale contro la Spagna poi laureatasi campione.

Entrambe le selezioni ripartono affidandosi a nuove guide tecniche. In casa Italia si registra il tanto atteso ritorno in panchina di Roberto Mancini, inaugurando il nuovo corso dopo le amichevoli estive vinte contro Lussemburgo e Grecia. Scenario di profondo rinnovamento anche per il Belgio che, nonostante l’ottima prestazione mondiale e una striscia record di diciotto risultati utili consecutivi interrotta a luglio, ha scelto di affidare la panchina a Mark van Bommel, chiamato a gestire una rosa altamente competitiva ma attualmente penalizzata da diverse assenze pesanti per infortunio.

Tuttii nazionalità tedesca gli arbitri designati. A dirigere la gara sarà Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, al quarto ufficiale Sascha Stegemann. Al Var ci sarà Bastian Dankert mentre l’Avar sarà Pascal Muller.

COME ARRIVA L’ITALIA – L’Italia dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3. Tra i pali trova spazio Donnarumma, protetto da una linea difensiva composta da Kayode, Mancini, Coppola e Calafiori. A centrocampo spazio al terzetto formato da Barella, Romano e Tonali, mentre il tridente offensivo titolare vede schierati Vergara, F. P. Esposito e Raspadori.

COME ARRIVA IL BELGIO – Il Belgio di Mark van Bommel dovrebbe rispondere con un assetto tattico 4-2-3-1. La porta è affidata a Lammens, con la difesa a quattro formata da Castagne, De Winter, Debast e De Cuyper. Davanti alla difesa agisce la diga di centrocampo composta da Tielemans e Lavia, mentre sulla trequarti operano Godts, De Bruyne e Lukebakio a supporto dell’unico punto di riferimento offensivo, De Ketelaere.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Vergara, F. P. Esposito, Raspadori. CT: Mancini.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. CT: Van Bommel.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso diretta in esclusiva e in chiaro su Rai 1. In streaming: visione gratuita su RaiPlay.