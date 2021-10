Italia – Belgio, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Italia – Belgio: incontro valido per la finale per il terzo posto della UEFA Nations League

TORINO – Tutto pronto a Torino per l’inizio di Italia – Belgio, incontro valido per la finale per il terzo posto della UEFA Nations League. Le formazioni ufficiali saranno comunicate attorno alle ore 14.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Mancini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Acerbi e Bastoni. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con Pellegrini e Barella mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Berardi, Raspadori e Chiesa. Martinez dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Mignolet in porta, reparto arretrato composto da Boyata, Alderweireld e Vertonghen. A centrocampo Tielemans e Vanaken in cabina di regia con Saelemaekers e Carrasco sulle corsie esterne mentre davanti tridente offensivo composto da De Bruyne, Trossard e Batshuayi.

Le formazioni ufficiali di Italia – Belgio

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Pellegrini, Locatelli, Barella; Berardi, Raspadori, Chiesa. Allenatore: Mancini (da confermare)

BELGIO (3-4-3): Mignolet; Boyata, Alderweireld, Vertonghen; Saelemaekers, Tielemans, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Batshuayi. Allenatore: Martinez (da confermare)