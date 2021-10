Italia – Belgio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Italia – Belgio del 10 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la finale del terzo posto di Nations League

TORINO – Domenica 10 ottobre alle ore 15 si giocherà Italia – Belgio, incontro valido per la finale del terzo posto di Nations League. Da una parte c’è la Nazionale di Mancini che viene dalla sconfitta contro la Spagna in semifinale. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Martinez che, in semifinale, ha perso in rimonta contro la Francia. Sono 23 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole all’Italia che ha raccolto 15 successi contro le 4 vittorie del Belgio, 4 i pareggi. Le due squadre si sono affrontate anche ai quarti di finale di Euro 2020 con il successo dell’Italia, in quel di Monaco di Baviera, per 2-1. Il bilancio delle sfide ufficiali tra Belgio e Italia vede sempre gli Azzurri in vantaggio 4 vittorie contro 1 successo della Nazionale fiamminga, 2 i pareggi.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 10 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Dimarco sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Acerbi e Bastoni. A centrocampo Cristante in cabina di regia con Pellegrini e Verratti mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Berardi, Raspadori e Chiesa.

QUI BELGIO – Martinez dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Casteels in porta, reparto arretrato composto da Boyata, Denayer e Theate. A centrocampo Dendoncker e Vanaken in cabina di regia con Saelemaekers e Carrasco sulle corsie esterne mentre dabanto tridente offensivo composto da De Ketelaere, Trossard e Batshuayi.

Le probabili formazioni di Italia – Belgio

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Calabria, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Pellegrini, Cristante, Verratti; Berardi, Raspadori, Chiesa. Allenatore: Mancini

BELGIO (3-4-3): Casteels; Boyata, Denayer, Theate; Saelemaekers, Dendoncker, Vanaken, Carrasco; De Ketelaere, Trossard; Batshuayi. Allenatore: Martinez

STADIO: Allianz Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – Belgio, valido per la finale del terzo posto di Nations League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1. La sfida sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming: basterà nello specifico collegarsi al sito di Rai Sport, oppure al sito di Rai Play, con la possibilità in quest’ultimo caso di scaricare anche la relativa applicazione su dispositivi come pc, smartphone o tablet.