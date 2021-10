Spagna – Francia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Spagna – Francia del 10 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la finale di Nations League

MILANO – Domenica 10 ottobre alle ore 20.45 si giocherà Spagna – Francia, incontro valido per la finale di Nations League. Da una parte c’è la Nazionale di Luis Enrique che ha staccato il pass per la finale battendo l’Italia 2-1. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Deschamps che ha conquistato la finale della competizione battendo 3-2, in rimonta, il Belgio. Negli ultimi 10 precedenti tra le due squadre il bilancio vede 4 successi per parte e 2 pareggi. Spagna e Francia si sono affrontate, quattro anni fa, in amichevole con il successo per 2-0 da parte delle Furie Rosse mentre l’ultimo successo dei transalpini risale al 2014. I confronti ufficiali tra Spagna e Francia risalgono alle qualificazioni mondiali del 2014 con 1 successo della Spagna e 1 pareggio.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 10 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali

La presentazione del match

QUI SPAGNA – Luis Enrique dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Unai Simon in porta, pacchetto difensivo composto da Azpilicueta e Marcos Alonso sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Laporte ed Eric Garcia. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Koke e Gavi mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Oyarzabal, Sarabia e Yeremy Pino.

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Lloris in porta, reparto arretrato formato da Koundé, Varane e Lucas Hernandez. A centrocampo Pogba e Rabiot in cabina di regia con Pavard e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre davanti tridente offensivo composto da Mbappé, Benzema e Griezmann.

Le probabili formazioni di Spagna – Francia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Koke, Sergio Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Yeremy Pino. Allenatore: Luis Enrique

FRANCIA (3-4-3): Lloris; Koundé, Varane, Lucas Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, Theo Hernandez; Mbappé, Benzema, Griezmann. Allenatore: Deschamps

STADIO: San Siro

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Spagna – Francia, valido per la finale di Nations League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 20 di Mediaset. La sfida sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming: basterà collegarsi al sito di Mediaset Infinity o scaricare l’app su tablet o smartphone.