Il tabellino di Spagna – Francia, partita valida come finale per il 1° e 2° posto della UEFA Nations League

MILANO – La Nazionale francese ha vinto la UEFA Nations League: a San Siro il match Spagna – Francia è terminato per 2-1. Niente da fare per le Furie Rosse di Luis Enrique, che a Milano hanno comunque mostrato un gran gioco. Primo tempo che si conclude a reti inviolate, con la Spagna che mantiene saldamente il possesso palla – 65 % – mentre la Francia non trova neanche una volta lo specchio della porta. Nel secondo tempo, la partita si accende: la sblocca al 65′ Oyarzabal, pochi secondi dopo una clamorosa traversa da parte di Theo Hernandez. Bravo l’attaccante a cogliere in posizione regolare il cross millimetrico di Busquets: l’errore difensivo da parte di Upamecano, che lo lascia tirare, vale il vantaggio degli iberici. Vantaggio che dura però poco più di un minuto. Al 66′ è infatti Benzema a sorprendere Unai Simon, con un tiro a giro al limite: il parziale è di 1-1. Il pareggio galvanizza la Nazionale di Deschamps, che alza improvvisamente il baricentro e costruisce molto di più rispetto al primo tempo. Ma è il gol di Kylian Mbappé, all’81’, che regala alla Francia il trofeo: Francia che si configura così come la prima Nazionale ad aver vinto tutti i trofei Uefa e Fifa (Mondiale, Europeo, Confederation Cup e Nations League).

CRONACA DELLA PARTITA

Il tabellino di Spagna – Francia 1-2

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi (30′ st Koke), Busquets, Rodri (39′ st Fornals); Ferran Torres (39′ st Merino), Sarabia (16′ st Pino), Oyarzabal. A disposizione: Sánchez, de Gea, Martínez, Porro, Reguilón, Torres, Fornals, Merino, Koke, Roberto, Gil, Pino. Allenatore: Luis Enrique

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane (43′ pt Upamecano), Kimpembe; Pavard (35 st Dubois), Pogba, Tchouameni, Theo Hernandez; Griezmann (47′ st Veretout); Benzema, Mbappé. A disposizione: Costil, Maignan, Dubois, Hernández, Upamecano, Guendouzi, Veretout, Ben Yedder, Diaby, Martial. Allenatore: Deschamps

RETI: st 20′ Oyarzabal (S), 21′ Benzema (F), 36′ Mbappé (F)

AMMONIZIONI: st 2′ Pogba (F), 11′ Koundé (F), 41′ Laporte (S), 45′ Mbappé (F)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro