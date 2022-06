Europeo U19 Donne, Italia – Francia 1-2: cronaca diretta live e risultato

La partita Italia U19 – Francia U19 del 30 giugno 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in diretta tv e streaming la gara valida per gli Europei di categoria

OSTRAVA – Giovedì 30 giugno, al Bazaly Stadium di Ostrava, l’Italia U19 femminile affronterà la Francia U19 nella seconda giornata della fase a gironi del Campionato Europeo di categoria; calcio di inizio alle ore 19. Nel Gruppo A sono state inserite anche la Spagna e le padrone di casa della Repubblica Ceca: le prime due accederanno alla semifinale. Le azzurrine guidate da Sbardella, nella prima giornata hanno perso 3-1 contro la Spagna. “C’è amarezza per il risultato – ha commenta a fine gara il tecnico azzurro Sbardella – ma non per come abbiamo giocato. Siamo passati in vantaggio e volevamo rimanere in gara per giocarcela fino all’ultimo. Peccato… Adesso dobbiamo ricaricare le energie, mentali e fisiche, per la prossima sfida contro la Francia”. Il bilancio delle ultime cinque sfide dell’Italiaé di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con quattordici reti realizzate e sei incassate. La Nazionale, poi, tornerà in campo il 3 luglio, alle ore 17,30, allo Stovky Stadium di Frydek-Mistek contro la Repubblica Ceca. Le semifinali sono in programma mercoledì 6 luglio, mentre la finale si disputerà sabato 9 luglio, alle ore 15, al Městský Stadium di Ostrava. Nella gara di esordio la Francia si é imposta agevolmente per 0-3 contro la Repubblica Ceca. Ha vinto le ultime cinque sfide, segnando sedici reti e prendendone due.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ITALIA - FRANCIA 1-2 (2'T) SECONDO TEMPO 24' Ribadeira! 2-1 per la Francia! Azione fotocopia alla rete precedente: lungo lancio alla sinistra per Bahlouli, cross basso dal fondo per la compagna che con una zampata da due passi anticipa l'intervento della Passeri 20' pareggio della Francia! Su cross basso dalla sinistra, arriva in spaccata Coquet che da due passi anticipa l'intervento del portiere 18' cartellino giallo all'indirizzo della Neller 15' drink break in corso, si dissetano le giocatrici 13' bello spunto di Ribadeira che in area viene murata da un ottimo intervento in uscita della Beretta 10' tre cambi per le francesi: dentro Ribadeira, Neller e Kbida per Mouchon, Benyahia e Soumahoro 9' chance per la Benyahia su bel cross dal fondo e colpo di testa a cetroarea alto! 7' in campo Bertucci per Battistini e Pellinghelli per Pavan 6' angolo per l'Italia, doppio intervento della difesa ad allontanare ben ritrovati con il secondo tempo del match, calcio d'avvio questa volta batutto dalle italiane PRIMO TEMPO 50' si chiude qui il primo tempo di Italia - Francia con il vantaggio delle azzurre per 1-0 grazie alla rete di Arcangeli al 48' su calcio di rigore. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 48' ARCANGELI!!! VANTAGGIO ITALIA!!! Dal dischetto fredda la giocatrice numero 10, rasoterra leggermente centrale alla destra del portiere che si era anticipatamente buttata sulla sua sinistra 47' rigore per l'Italia! Intervento falloso in area sulla Pfattner della Benyahia 44' 5 minuti di recupero 40' altro duro intervento questa volta sulla Massimino, giallo anche per la Bahlouli 38' duro intervento sull'Arcangeli, l'arbitro prima lascia giocare quindi a fine azione estrae il giallo all'indirizzo della Vairon 36' su angolo per l'Italia, arriva in anticipo da due passi la Massimino che non riesce a impattare sulla sfera! 35' su corner dalla destra per la Francia, uscita non perfetta della Beretta che non arriva sulla sfera quindi Vairon prova a rendere il pallone giocabile ma la difesa allontana 33' si riprende a giocare con il possesso palla per la Francia 31' altra interruzione con il cooling break 27' anche la Pfattner prova dalla distanza dopo essersi portata la sfera sul mancino ma alza la mira 25' prova dalla distanza Arcangeli di prima intenzione ma è imprecisa, palla sul fondo 21' chance per la Corelli che calcia in diagonale dal posizione leggermente defilata in area e rasoterra di un paio di metri sul fondo 20' sugli sviluppi di un angolo, sfiora di testa la Beccari, palla innocua bloccata da Marques e su capovolgimento di fronte Benyahia prova a calciare quasi da centrocampo vedendo il portiere fuori dai pali ma palla leggermente alta! 18' uscita al limite dell'area di Beretta coperta da una compagna a favorire l'intervento quindi viene fischiato un fallo in attacco 16' drinks break, le ragazze approfittano per dissetarsi. Non è il tradizionale cooling break ma una breve interruzione per idratarsi 15' bel traversone dalla destra della Pfattner verso il secondo palo per la Beccari che irrompe con un attimo di ritardo a centroarea e liscia la sfera terminata sul fondo! 11' cross basso dalla destra di Corelli, in area allontana la difesa 9' manovra dell'Italia che al momento si esaurisce sulla trequarti avversaria. Ritmi piuttusto blandi soprattutto a causa del gran caldo con oltre 30 gradi 4' provano le azzurre a condurre il gioco in questi primissimi minuti, molto compatta la squadra francese Benvenuti alla diretta di Italia - Francia, si parte con il calcio d'avvio per la squadra francese. TABELLINO ITALIA U19 D: Beretta B., Arcangeli N., Battistini E. (dal 7' st Bertucci S.), Beccari C., Corelli A., Ferrara A., Massimino M., Passeri A., Pavan M. (dal 7' st Pellinghelli A.), Pfattner E., Robustellini C.. A disposizione: Bartalini V., Arrigoni G., Cesarini E. M., Dellaperuta V., Severini E. Allenatore: Sbardella E..



FRANCIA U19 D: Marques I., Bahlouli N., Benyahia I. (dal 10' st Neller C.), Binate Soumahoro A. (dal 10' st Kbida I.,), Coquet J., Fontaine A., Mouchon N. (dal 10' st Ribadeira L.), Rastocle J., Sevenne E., Vairon M., Yetna M.. A disposizione: Francart E., Bataillard F., Haelewyn M., Haugou P., Notel L., Renard M. Allenatore: Ringler S.. Reti: al 48' pt Arcengeli (rigore), al 20' st Coquet, al 24' st Ribadeira Ammonizioni: Vairon, Bahlouli Recupero: 5 minuti nel primo tempo

L’elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Inter);

Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri (Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter);

Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Hellas Verona), Erin Maria Patrizia Cerasini (Lazio), Anastasia Ferrara (Roma), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Napoli);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie Della Peruta (Pomigliano), Elisa Pfattner (Juventus).

La presentazione del match

QUI ITALIA – Sbardella dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Berettas in porta e con la difesa composta al centro da Severini e Robustellini e sulle fasce da Passeri e Pellinghelli. In mezzo a campo Giai, Ferrara e Pavan; tridente offensivo formato da Pfattner, Beccari e Arcangeli.

QUI FRANCIA – La Francia dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Marques in porta e con la difesa composta al centro da Rastocle e Sevenne e sulle fasce da Haelewyn e Notel. In mezzo al campo Binate Soumahoro, Coquet e Beryahte; tridente offensivo formato da Yetna, Ribadeira e Fontaine..

Le probabili formazioni di Italia U19 – Francia U19

ITALIA (4-3-3): Beretta, Passeri, Severini, Robustellini, Pellinghelli, Giai, Ferrara, Pavan, Pfattner, Beccari, Arcangeli.

FRANCIA (4-3-3): Marques, Haelewyn, Rastocle, Sevenne, Notel, Binate Soumahoro, Coquet, Beryahte, Yetna, Ribadeira, Fontaine.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Sport+HD (canale numero 58 del Digitale Terrestre o 227 di Sky) e in streaming su RaiPlay.