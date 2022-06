La partita Spagna U19 – Italia U19 del 27 giugno 2022 in diretta: dopo il vantaggio al 24′ di Arcangeli arrivano le reti di Vignola, Alvarez e Uria Gabilondo

OPAVA – Lunedì 27 giugno al ‘Mestsky Stadium’ di Opava l’Italia U19 femminile affronterà la Spagna U19 nella prima giornata della fase a gironi del Campionato Europeo di categoria; calcio di inizio alle ore 17.30. Nel Gruppo A sono state inserite anche la Francia e le padrone di casa della Repubblica Ceca: le prime due accederanno alla semifinale. La Spagna, finalista nelle ultimo otto edizioni del torneo, si é qualificata vincendo il raggruppamento che comprendeva anche Olanda, Portogallo e Romania, con 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e pareggiato una, segnando ventiquattro gol e subendone tre. Le azzurrine guidate da Sbardella, invece, si sono imposte nel Gruppo 5 a punteggio pieno dopo aver battuto Ungheria, Svizzera e Bosnia Erzegovina. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro vittorie e un pareggio con ventidue reti realizzate e tre incassate. L’Italia tornerà in campo il 30 giugno, al Bazaly Stadium di Ostrava, alle 15, contro la Francia e il 3 luglio, alle ore 17,30, allo Stovky Stadium di Frydek-Mistek contro la Repubblica Ceca. Le semifinali sono in programma mercoledì 6 luglio, mentre la finale si disputerà sabato 9 luglio, alle ore 15, al Městský Stadium di Ostrava.

Tabellino in tempo reale

SPAGNA U19 D: Font M., Alvarez C. (dal 27′ st Moral L.), Bartel J. (dal 27′ st Elexpuru A.), Iannuzzi F., Laborde E., Lloris S., Medina A., Uria Gabilondo M. (dal 42′ st Cano A.), Valle M. (dal 1′ st Fernandez M.), Vignola O. (dal 18′ st Baradad O.), Zubieta M.. A disposizione: Henseler J., Baradad O., Cano A., Elexpuru A., Fernandez M., Garciia A., Martinez A., Moral L., Pinedo C. Allenatore: Lopez P..

ITALIA U19 D: Beretta B., Arcangeli N. (dal 45′ st Arrigoni G.), Battistini E. (dal 45′ st Massimino M.), Beccari C., Bertucci S. (dal 18′ st Dellaperuta V.), Ferrara A., Passeri A., Pavan M. (dal 18′ st Schatzer E.), Pellinghelli A. (dal 36′ st Corelli A.), Pfattner E., Robustellini C.. A disposizione: Gilardi A., Arrigoni G., Berti A., Cesarini E. M., Corelli A., Dellaperuta V., Massimino M., Schatzer E., Severini E. Allenatore: Sbardella E..

Reti: al 29′ pt Vignola O. (Spagna U19 D), al 45′ pt Alvarez C. (Spagna U19 D), al 16′ st Uria Gabilondo M. (Spagna U19 D) al 24′ pt Arcangeli N. (Italia U19 D).

Ammonizioni: al 24′ pt Valle M. (Spagna U19 D), al 31′ pt Bartel J. (Spagna U19 D) al 44′ pt Pellinghelli A. (Italia U19 D), al 22′ st Beccari C. (Italia U19 D).

Le parole del CT Sbardella alla vigilia

“Siamo ovviamente felici di partecipare a questa fase finale e la affronteremo con buone sensazioni. D’altronde sappiamo che le altre squadre ci rispettano per il nostro modo di giocare”.

L’elenco delle convocati

Portieri: Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Inter);

Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri (Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter);

Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Hellas Verona), Erin Maria Patrizia Cerasini (Lazio), Anastasia Ferrara (Roma), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Napoli);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie Della Peruta (Pomigliano), Elisa Pfattner (Juventus).

La presentazione del match

QUI SPAGNA – La Spagna dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Henseler tra i pali e con Valle Lopez, Lloris e Medina a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Bartel con Zubieta e Iannuzzi; sulle corsie esterne Laborde e Paralluelo. Davanti Vignola e Uria Gabilondo.

QUI ITALIA – Sbardella dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Berettas in porta e con la difesa composta al centro da Severini e Robustellini e sulle fasce da Passeri e Pellinghelli. In mezzo a campo Giai, Ferrara e Pavan; tridente offensivo formato da Pfattner, Beccari e Arcangeli.

Le probabili formazioni di Spagna U19 – Italia U19

SPAGNA (3-5-2): Henseler, Valle Lopez, Lloris, Medina, Laborde, Bartel, Zubieta, Iannuzzi, Paralluelo, Vignola, Uria Gabilondo.

ITALIA (4-3-3): Beretta, Passeri, Severini, Robustellini, Pellinghelli, Giai, Ferrara, Pavan, Pfattner, Beccari, Arcangeli.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Sport+HD (canale numero 58 del Digitale Terrestre o 227 di Sky) e in streaming su RaiPlay.