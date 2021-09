Italia – Lituania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Italia – Lituania dell’8 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

REGGIO EMILIA – Mercoledì 8 settembre alle ore 20.45 si giocherà Italia – Lituania, incontro valido per la sesta giornata del Gruppo C delle qualificazioni mondiali. Da una parte c’è la Nazionale di Mancini che viene da due pareggi consecutivi contro Bulgaria e Svizzera ed in classifica occupa la prima posizione con 11 punti, +4 sugli elvetici che hanno due gare in meno. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Ivanauskas che viene dalla sconfitta esterna contro la Bulgaria ed in classifica occupa l’ultimo posto con 0 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 8 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria ed Emerson sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bonucci e Bastoni. A centrocampo Cristante in cabina di regia con Pessina e Locatelli mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Zaniolo, Raspadori e Chiesa.

QUI LITUANIA – Ivanauskas dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Setkus in porta, reparto arretrato formato da Lasickas e Baravykas sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Satkus e Utkus. A centrocampo Megelaitis e Simkus in cabina di regia mentre davanti spazio a Novikovas, Cernych e Kazlauskas alle spalle di Dubickas.

Le probabili formazioni di Italia – Lituania

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Cristante, Locatelli; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Allenatore: Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. Allenatore: Ivanauskas

STADIO: Mapei Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – Lituania, valido per la sesta giornata del Gruppo C delle qualificazioni mondiali, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Rai 1. Si potrà assistere alla sfida del Mapei Stadium anche in diretta streaming grazie al servizio gratuito offerto da Rai Play: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali prima di selezionare la partita. In alternativa ci si potrà connettere tramite l’app disponibile per sistemi iOS e Android su dispositivi quali smartphone e tablet.