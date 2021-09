Italia – Lussemburgo U21: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Italia – Lussemburgo U21 del 3 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2023

EMPOLI – Parte con le gare di qualificazione ad Euro 2023 (che si disputerà in Romania e Georgia) il nuovo biennio della Nazionale Under 21. Venerdì 3 settembre, infatti, ci sarà Italia–Lussemburgo alle ore 17:30 al “Carlo Castellani” di Empoli. Nicolato ha convocato ventisei calciatori, di cui dieci alla prima chiamata. Gli Azzurrini sono all’esordio nel Gruppo F, mentre il Lussemburgo è uscito sconfitto per 6-0 contro la Svezia nel primo incontro del girone. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, il campo però è sempre il giudice supremo: riusciranno gli Azzurrini a raccogliere i primi tre punti del nuovo corso?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

ITALIA:. A disposizione:. Allenatore: Manuel Cardoni.



La presentazione del match

QUI ITALIA – Nicolato dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Davanti a Carnesecchi, ci saranno Bellanova, Lovato, Carboni e Calafiori. A centrocampo Ricci, Tonali e Rovella. Davanti Vignato, Piccoli ed Esposito.

QUI LUSSEMBURGO – Cardoni dovrebbe schierarsi a specchio. Kips fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Dzogovic, Olesen, Korac e Sacras. A centrocampo Ikene, Latic e Rupil. In attacco Schaus, Curci e Bernard.

Le probabili formazioni di Italia – Lussemburgo U21

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Carboni, Calafiori; Ricci, Tonali, Rovella; Vignato, Piccoli, Esposito. Allenatore: Nicolato

LUSSEMBURGO (4-3-3): Kips; Dzogovic, Olesen, Korac, Sacras; Ikene, Latic, Rupil; Schaus, Curci, Bernard. Allenatore: Cardoni

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per venerdì 3 settembre alle ore 17:30, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai, mentre in streaming l’incontro sarà visibile in modo gratuito sull’app RaiPlay.