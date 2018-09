Italia – Polonia: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Italia – Polonia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la UEFA Nations League, fischio d’inizio alle ore 20.45

BOLOGNA – Venerdì 7 settembre alle ore 20.45 andrà in scena Italia – Polonia, incontro valevole per il Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League. Da una parte c’è la nuova Nazionale di Mancini che deve risalire la china dopo la mancata qualificazione al Mondiale russo. Dall’altra parte c’è la compagine polacca che è reduce da una rassegna Mondiale alquanto negativa: eliminazione ai giorni a favore di Colombia e Giappone. Sono quattordici i precedenti tra le due Nazionali con il bilancio che è a favore dell’Italia che ha vinto 5 volte a fronte dei tre successi della Polonia mentre i pareggi sono sei. A dirigere l’incontro sarà il tedesco Felix Zwayer. Gli assistenti saranno Thorsten Schiffner e Marco Achmuller, addizionali Daniel Siebert e Sascha Stegemann, quarto ufficiale Markus Haecker.

Cronaca minuto per minuto

Venerdì 7 settembre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca live.

QUI ITALIA – Mancini potrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto arretrato composto da Zappacosta e Criscito sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Cristante e Pellegrini mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Immobile ed Insigne.

QUI POLONIA – La Polonia, dal canto suo, dovrebbe andare in campo col 4-2-3-1 con Szczesny in port, reparto difensivo composto da Bereszynski e Pietrzak sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Glik e Bednarek. A centrocampo Goralski e Krychowiak in cabina di regia mentre davanti Kurzawa, Zielinski e Makuszewski a supporto dell’unica punta Lewandowski.

Dove vederla in TV e in streaming

Italia – Polonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay.

Italia – Polonia: le probabili formazioni del match

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Pietrzak; Goralski, Krychowiak; Kurzawa, Zielinski, Makuszewski; Lewandowski. Allenatore: Jerzy Brzęczek

STADIO: Renato Dall’Ara

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)