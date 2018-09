Uefa Nations League: Italia – Polonia, le formazioni ufficiali

Mancini si affida all’inedito tridente offensivo con Bernardeschi e Insigne di supporto a Balotelli. 4-4-1-1 per Brzeczek

BOLOGNA – Dalle 20:45 in campo Italia e Polonia per la UEFA Nations League. Seguiremo il match con la webcronaca minuto per minuto dal fischio d’inizio dell’arbitro tedesco Zwayer. Sguardo alle formazioni che scenderanno in campo con particolare attenzione a quella scelta da Mancini oggi alla prima ufficiale da CT della Nazionale. 4-3-3 il modulo con difesa formata dagli esterni Zappacosta e Biraghi mentre al centro la coppia Bonucci – Chiellini. Centrocampo con Gagliardini, Jorginho e Pellegrini mentre in avanti con Balotelli ci saranno Bernardeschi e Insigne. Panchina per i bomber Immobile e Belotti. Una competizione importante per gli Azzurri che ripartono da qui dopo le delusioni della mancata qualificazione al Mondiale.

“La Nations League è una competizione importante. Il dovere dell’Italia è di giocare bene e di farlo in fretta: vogliamo cercare di vincere il gruppo” ha riferito nella conferenza stampa che si è svolta lunedì.

Esordio ufficiale anche per l’altro CT, Jerzy Brzeczek che si affida a un 4-4-1-1 con tanti giocatori che hanno conosciuto o che conoscono il calcio italiano da Glik e Bereszynski in difesa a Zielinski trequartista dietro Lewandowski unica punta. Anche in panchina nomi conosciuti come Szczesny, Skorupsk, Linetty e gli attaccanti Milik e Piatek.

CRONACA LIVE DELLE ORE 20:45

Italia – Polonia, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne. A disposizione: Perin, Sirigu, Barella, Berardi, Bonaventura, Caldara, Romagnoli, Criscito, Benassi, Chiesa, Immobile, Belotti. CT: Roberto Mancini.

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Blaszczykowski, Krychowiak, Klich, Kurzawa; Zielinski; Lewandowski. A disposizione: Szczesny, Skorupski, Kaminski, Kedziora, Dzwigala, Szymanski, Frankowski, Pietrzak, Kadzior, Linetty, Milik, Piatek. CT: Jerzy Brzeczek.