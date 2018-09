Serie B 2018/2019 – Clamoroso: slitta la sentenza del CONI

La Serie B 2018/2019 dovrà attendere ancora prima di conoscere il format ufficiale, sentenza rinviata a lunedì o martedì.

ROMA – Incredibile ma vero: slitta la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI circa il format del campionato di Serie B 2018/2019. Secondo quanto raccolto da fonti RAI è stata infatti rinviata a lunedì o martedì prossimo la promulgazione della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI relativa all’eventuale ripristino del campionato di Serie B a 22, e di conseguenza anche di quella relativa ai criteri per i ripescaggi. Rinviata, a questo punto, anche la presentazione del calendario di C prevista per domani.

Siamo in attesa di un comunicato ma c’è già l’ufficialità viste le parole di Frattini: “Io per primo non avevo un’idea che avevo maturato prima, abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva. Siamo giunti a una conclusione di riflettere su tutti gli argomenti che le parti ci hanno presentati in tre ore e mezzo di discussione. Non sarebbe stato serio decidere in un’ora e mezzo. Calendario di Serie C? Noi abbiamo valutato che domenica la B non si gioca. Molto peggio sarebbe stato, e il Collegio mai lo avrebbe fatto, decidere frettolosamente su una questione così delicata”. Le sei squadre interessate (Novara, Catania, Siena, Pro Vercelli, Ternana ed Entella) dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di conoscere il loro futuro ma, soprattutto, la categoria dove prenderanno parte.