Italia – Portogallo 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Italia U18 – Portogallo U18 del 26 giugno 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere la partita valida per i Giochi del Mediterraneo

ORANO – Domenica 26 giugno, alle ore 20 locali (ore 21 italiane), all’Ahmed Zabana Stadium di Orano, in Algeria, l’Italia U18 di Franceschini affronterà il Portogallo per la prima giornata della fase a gironi dei Giochi del Mediterraneo. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo B con Portogallo, Grecia, e Turchia. Martedì 28 giugno (ore 20 locali, 21 italiane) affronteranno poi a Mers El Hadjadj la Grecia e giovedì 30 giugno (ore 20 locali, 21 italiane) la Turchia a Sig. Le prime due classificate del girone si qualificheranno per le semifinali, che si svolgeranno il prossimo 2 luglio, dove incontreranno le prime due del Gruppo A (composto da Spagna, Francia, Algeria e Marocco). La finale per il terzo e quarto posto si disputerà lunedì 4 luglio, mentre la finalissima è in programma per martedì 5 luglio. L’Italia, sconfitta 3-2 in finale dalla Spagna e medaglia d’argento agli ultimi Giochi del Mediterraneo disputati nel 2018 a Tarragona dall’Under 18 sempre sotto la guida di Franceschini, è la nazione che vanta il maggior numero di successi nel torneo di calcio, quattro medaglie d’oro vinte nel 1959, 1963, 1967 e 1997.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ITALIA 0-0 PORTOGALLO (PRIMO TEMPO) 45': finisce il primo tempo tra Italia e Portogallo! Le due Nazionali non hanno voluto sbilanciarsi e non hanno creato né azioni da gol né emozioni 40': mancano cinque minuti allo scadere del primo tempo e nessuna rete è stata ancora segnata, si va verso il pari alla fine del primo tempo 30': nessun gol alla mezz'ora di gioco 20': entrambe alla ricerca di una vittoria che permetterebbero loro di raggiungere la Turchia, a punteggio pieno nel girone 10': le due squadre sembrano equilibrarsi, con le due formazioni che non hanno provato vere azioni offensive 1': l'Italia si trova nello stesso girone con Portogallo, Turchia e Grecia: le ultime due hanno già disputato la loro partita, con la vittoria della Nazionale turca per 2-1 Calcio d'inizio! L'arbitro ha dato il via al match tra Italia e Portogallo U18 è iniziato Benvenuti nel live di Italia e Portogallo, match valido per la prima giornata di questi Giochi del Mediterraneo

L’elenco dei convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Roma), Nicola Bagnolini (Bologna)

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna)

Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Andrea Palella (Genoa), Nicola Patané (Verona)

Attaccanti: Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Raimondo (Bologna), Samuele Vignato (Monza).

Dove vederla in TV e in streaming

Il secondo tempo dell’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del CONI che per la prima volta nella storia trasmetterà i Giochi sulla piattaforma OTT di Italia Team