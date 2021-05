Italia – San Marino 7-0: diretta live, risultato finale

La partita Italia – San Marino del 28 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match amichevole

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: ITALIA-SAN MARINO 7-0

SECONDO TEMPO

90′ Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l’arbitro decreta la fine col triplice fischio. Italia e San Marino hanno chiuso sul risultato di 7 a 0. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio

87′ Sul terreno di gioco per Italia Nicolò Barella

87′ Fuori Matteo Pessina, ecco la mossa dell’allenatore

87′ Spazio a David Tomassini, nuova mossa per l’allenatore

87′ Lascia il campo Nicola Nanni per San Marino

87′ L’allenatore inserisce San Marino Enrico Golinucci in campo

87′ Marcello Mularoni lascia il terreno di gioco

86′ Gol di Matteo Pessina , assist di Federico Bernardeschi! Cambia il risultato, ora è di 7 a 0

77′ Italia in gol con Matteo Politano che ha siglato !

74′ Marcatura per Matteo Pessina per Italia , assist di Gaetano Castrovilli!

73′ Dalla panchina si alza Alessandro Bastoni che fa il suo ingresso

73′ Gli fa spazio Cristiano Biraghi per Italia

73′ Entra in campo Alessandro D’Addario per San Marino

73′ Lascia il campo Mirko Palazzi per San Marino

67′ Andrea Belotti in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 4 a 0

63′ Sul terreno di gioco per Italia Giovanni Di Lorenzo

63′ Lascia il campo Gianluca Mancini per Italia

63′ Alex Meret si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

63′ Fuori Alessio Cragno, ecco la mossa dell’allenatore

63′ In campo per Italia Andrea Belotti

63′ Vincenzo Grifo lascia il campo

51′ Matteo Vitaioli rimpiazza il compagno di squadra

51′ Fuori dal rettangolo di gioco Andrea Grandoni per San Marino

51′ Lorenzo Lunadei si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

51′ Finisce la gara di José Hirsch che lascia il rettangolo di gioco

51′ Buttato nella mischia Cristian Brolli

51′ Fabio Tomassini abbandona il terreno di gioco

49′ Matteo Politano in rete! Il calciatore supera il portiere, varia il risultato, ora siamo 3 a 0

46′ Matteo Politano rimpiazza il compagno di squadra

46′ Termina qui la partita di Moise Kean che abbandona il rettangolo di gioco

46′ Al via la ripresa dell’incontro tra Italia e San Marino, ben trovati con la nostra cronaca

PRIMO TEMPO

45′ Termina il primo tempo di Italia-San Marino. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match

34′ Gianmarco Ferrari in gol! Il calciatore batte il portiere, varia il risultato, ora siamo 2 a 0

31′ Federico Bernardeschi in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 0

1′ Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro

Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma Italia – San Marino. Mettiamoci comodi per seguire assieme l’esito della gara

Tabellino

ITALIA: Alessio Cragno (dal 18′ st Alex Meret); Rafael Tolói, Gianluca Mancini (dal 18′ st Giovanni Di Lorenzo), Gianmarco Ferrari, Cristiano Biraghi (dal 28′ st Alessandro Bastoni), Matteo Pessina (dal 42′ st Nicolò Barella), Vincenzo Grifo (dal 18′ st Andrea Belotti), Bryan Cristante, Gaetano Castrovilli, Federico Bernardeschi, Moise Kean (dal 1′ st Matteo Politano). A disposizione: Salvatore Sirigu, Manuel Locatelli, Lorenzo Insigne, Alessandro Florenzi, Ciro Immobile, Domenico Berardi. Allenatore: Roberto Mancini.

SAN MARINO: Elia Benedettini; Dante Rossi, Andrea Grandoni (dal 6′ st Cristian Brolli), Filippo Fabbri, Manuel Battistini, Mirko Palazzi (dal 28′ st Alessandro D’Addario), Marcello Mularoni (dal 42′ st David Tomassini), Enrico Golinucci, Fabio Tomassini (dal 6′ st Lorenzo Lunadei), Nicola Nanni, José Hirsch (dal 6′ st Matteo Vitaioli). A disposizione: Alex Stimac, Simone Benedettini, Michele Cevoli, Kevin Zonzini, Alessandro Golinucci, Michael Battistini. Allenatore: Franco Varrella.

Reti: al 31′ pt Federico Bernardeschi, al 34′ pt Gianmarco Ferrari, al 4′ st Matteo Politano, al 22′ st Andrea Belotti, al 29′ st Matteo Pessina, al 32′ st Matteo Politano, al 41′ st Matteo Pessina.

Le parole di Mancini

“Penso che Verratti ce la possa fare, ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po’. Cercheremo di portare i migliori 26 e soprattutto chi starà bene. L’amichevole di domani serve a lavorare sui nostri concetti di gioco e a valutare meglio qualche giocatore. Lo staff medico sta curando gli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, Verratti sta recuperando più velocemente del previsto, Sensi è da valutare in questi giorni. I ragazzi sono tranquilli e rilassati, i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma non vedo grandi problemi. Queste cose sono sempre accadute, il mercato coincide sempre con europeo e mondiali: meglio se le situazioni in bilico si risolvono prima. Ma comunque vada, siamo di fronte a ragazzi maturi”.

La presentazione del match

CAGLIARI – Questa sera, venerdì 28 maggio, alle ore 20.45 andrà in scena Italia – San Marino, incontro amichevole che servirà alla Nazionale di Mancini per prepararsi al meglio per Euro 2020, che scatterà l’11 giugno proprio con Turchia-Italia. Quella contro San Marino sarà la prima di due amichevoli che gli Azzurri giocheranno, la seconda andrà in scena contro la Repubblica Ceca. Sono soltanto tre i precedenti tra Italia e San Marino con le prime due sfide che si sono concluse con il risultato di 4-0 per la Nazionale (nel 1992 e nel 2013) mentre nel 2017 è arrivato un roboante 8-0 da parte dell’Italia. Alla sfida, in programma alla Sardegna Arena, potranno assistere 500 spettatori. La sfida verrà diretta dall’arbitro maltese Trustin Farrugia Cann.

QUI ITALIA – Mancini manderà in campo la sua squadra col 4-3-3 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mancini e Ferrari. A centrocampo Cristante in cabina di regia con Pessina e Castrovilli mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Bernardeschi, Kean e Grifo.

QUI SAN MARINO – San Marino dovrebbe scendere in campo col 4-5-1 con Benedettini in porta, pacchetto difensivo composto da Battistini e Palazzi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Fabbri e Rossi. A centrocampo Mularoni in cabina di regia con Lunadei e Golinucci mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Tomassini e Hirsch. In attacco spazio a Nanni.

Le probabili formazioni di Italia – San Marino

ITALIA (4-3-3): Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean, Grifo. Allenatore: Mancini

SAN MARINO (4-5-1): E. Benedettini; Manuel Battistini, Fabbri, Rossi, Palazzi; Tomassini, Lunadei, Mularoni, E. Golinucci, Hirsch; Nanni. Allenatore: Varrella

STADIO: Sardegna Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – San Marino, valido per un’amichevole, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva dalla RAI, come tutte le partite della nostra Nazionale, e precisamente sul canale RAI 1. Lo streaming di Italia contro San Marino sarà disponibile in modalità del tutto gratuita su RaiPlay: basterà collegarsi al sito dal proprio computer e inserire le credenziali d’accesso, oppure scaricare l’applicazione dedicata su smartphone e tablet.