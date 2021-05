Lazio, casting per la panchina: spunta anche il nome di Sarri

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il presidente Lotito avrebbe in programma anche un incontro con Maurizio Sarri.

ROMA – Continua il casting in casa Lazio alla ricerca di un allenatore dopo il passaggio di Simone Inzaghi Secondo quanto filtra da fonti vicine all’ambiente laziale, Lotito ha in programma nei prossimi giorni un incontro con Maurizio Sarri. Un summit che può diventare qualcosa di più. Maurizio Sarri è un candidato, la Lazio sfoglia la margherita a caccia del dopo Inzaghi. Sarri nome che potrebbe diventare caldo. E sullo sfondo c’è l’idea Mihajlovic che però perde posizioni perché non intriga il numero uno biancoceleste dopo gli approcci di ieri. Lo riporta Tuttomercaweb.