Qualificazione Mondiale femminile, Italia – Svizzera 1-2: diretta live e risultato

La partita Italia – Svizzera femminile di Venerdì 26 novembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la qualificazione al campionato mondiale di calcio femminile

PALERMO – Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 17:30 verrà disputata Italia – Svizzera , gara valida per la qualificazione ai Mondiali – Donne. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 29 maggio 2019, l’Italia ha ottenuto la vittoria per 3-1 . L’incontro si disputerà allo stadio Stadio Renzo Barbera e sarà diretto dall’arbitro Frappart coadiuvata da tre connazionali, le assistenti Manuela Nicolosi ed Elodie Coppola e il quarto ufficiale, Savina Elbour. Grande entusiasmo intorno alle Azzurre con 9300 biglietti messi in vendita.

L’Italia, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 19 e ha subito 2 . Il bilancio della Svizzera é invece di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime 5; 19 reti fatte e 2 subite. Un’ora prime dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 17:30 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale. Svizzera in vetta alla classifica del gruppo G con 12 , Italia si trova in seconda posizione con 12 mentre in terza troviamo Romania con 6 quindi Moldavia, Lituania e Croazia 0 (Romania e Lituania 1 gara in meno disputata, Moldavia 2).

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ITALIA D: Bergamaschi V. (dal 9' st Serturini A.), Boattin L., Bonansea B., Gama S., Giacinti V. (dal 42' st Pirone V.), Girelli C., Giugliano M., Giuliani L. (Portiere), Lenzini M. (dal 36' st Soffia A.), Linari E. (dal 36' st Simonetti F.), Salvai C.. A disposizione: Bonfantini A., Cinotti N., Di Guglielmo L., Durante F. (Portiere), Glionna B., Pandini M., Pirone V., Schroffenegger K. (Portiere), Serturini A., Simonetti F., Soffia A. Allenatore: Bertolini M..



SVIZZERA D: Aigbogun E., Bachmann R. (dal 39' st Kiwic R.), Buhler L., Crnogorcevic A., Folmli S. (dal 34' st Lehmann A.), Maritz N., Sow C., Stierli J., Thalmann G. (Portiere), Walti L., Xhemaili R. (dal 19' st Mauron S.). A disposizione: Calligaris V., De Alem S., Friedli S. (Portiere), Julini S., Kiwic R., Lehmann A., Marti L., Mauron S., Pando I., Peng L. (Portiere), Piubel S., Rinast R. Allenatore: Nielsen N..



Reti: al 15' st Bonansea B. (Italia D) al 9' pt Sow C. (Svizzera D), al 20' pt Crnogorcevic A. (Svizzera D).



Ammonizioni: al 5' st Giugliano M. (Italia D) al 39' st Bachmann R. (Svizzera D).

Bergamaschi V. (dal 9' st Serturini A.), Boattin L., Bonansea B., Gama S., Giacinti V. (dal 42' st Pirone V.), Girelli C., Giugliano M., Giuliani L. (Portiere), Lenzini M. (dal 36' st Soffia A.), Linari E. (dal 36' st Simonetti F.), Salvai C..Bonfantini A., Cinotti N., Di Guglielmo L., Durante F. (Portiere), Glionna B., Pandini M., Pirone V., Schroffenegger K. (Portiere), Serturini A., Simonetti F., Soffia A.Bertolini M..Aigbogun E., Bachmann R. (dal 39' st Kiwic R.), Buhler L., Crnogorcevic A., Folmli S. (dal 34' st Lehmann A.), Maritz N., Sow C., Stierli J., Thalmann G. (Portiere), Walti L., Xhemaili R. (dal 19' st Mauron S.).Calligaris V., De Alem S., Friedli S. (Portiere), Julini S., Kiwic R., Lehmann A., Marti L., Mauron S., Pando I., Peng L. (Portiere), Piubel S., Rinast R.Nielsen N..al 15' st Bonansea B. (Italia D) al 9' pt Sow C. (Svizzera D), al 20' pt Crnogorcevic A. (Svizzera D).al 5' st Giugliano M. (Italia D) al 39' st Bachmann R. (Svizzera D).

La Ct Bertolini: “le ragazze hanno sempre dato tutto in campo”

Milena Bertolini, alla vigilia della sfida ha parlato così in conferenza stampa: “Questa finestra internazionale che prevede non solo questo scontro diretto, ma anche la partita in Romania di martedì prossimo, contro la terza forza del girone, può lasciare un segno deciso sulla strada verso i Mondiali: uscire da questo doppio confronto con dei risultati positivi ci permetterebbe di affrontare in maniera più semplice il resto del percorso. Per gli imprevisti che abbiamo incontrato, questa vigilia mi ricorda quella vissuta in Portogallo delle scorse qualificazioni alla Coppa del Mondo, quando contro le lusitane un virus colpì la squadra: con la partita alle 18, alle 11 non sapevo ancora su chi poter fare affidamento… Domani avremo alcune assenze pesanti e qualche giocatrice dovrà adattarsi, ma quando c’è la disponibilità, si può sopperire a tutto. Alleno queste ragazze da tanto tempo e mi hanno sempre dimostrato quello che hanno, dando tutto in campo: l’obiettivo di andare ai Mondiali è sempre presente nella loro testa e il loro entusiasmo è un aspetto estremamente positivo”.

Le Azzurre convocate

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);



Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);



Centrocampiste: Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Flaminia Simonetti (Inter);



Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Italia – Svizzera femminile, valido per la qualificazione al campionato mondiale di calcio femminile, sarà visibile in diretta tv su Rai2 e streaming nel sito ufficiale dalla Rai.

Come seguire la partita allo stadio

Il capoluogo siciliano ha risposto con grande entusiasmo al richiamo della Nazionale femminile, con 9.300 biglietti emessi fino a questo momento. L’ingresso per assistere alla gara Italia-Svizzera è gratuito previa presentazione di un titolo di accesso, che sarà possibile scaricare collegandosi ai siti www.figc.it o www.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto dei regolamenti vigenti sia in materia di biglietteria sia in materia di misure di contenimento della pandemia. Ciascun utente potrà fare richiesta fino ad un massimo di 4 biglietti; i diversamente abili potranno fare richiesta di accredito collegandosi al sito www.vivaticket.it.

Come previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, l’accesso agli eventi sportivi è consentito, per i maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).