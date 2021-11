Italia – Svizzera, Mancini dal raduno di Coverciano: “gara importante”

Il ct Azzurro dal raduno di Coverciano da oggi al lavoro per preparare: “la partita più importante dell’anno”

COVERCIANO – Obiettivo mettere in archivio la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Parte da oggi pomeriggio a Coverciano la preparazione alla sfida con la Svizzera definita dal ct Mancini come quella più importante dell’anno. Si gioca venerdì 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma lo spareggio per il primo posto nel girone, gara che seguiremo in diretta la partita dell’Italia con la nostra consueta cronaca. In conferenza stampa è intervenuto Mancini che ha parlato di gare importante e per questo motivo andrà preparata senza tensioni: “Sappiamo quanto valiamo e quello che siamo. Faremo una grande partita, dobbiamo avere la massima tranquillità. Solitamente con la Svizzera sono sempre gare difficili e lo sarà anche quella di venerdì, giocando come all’andata potremo ottenere un ottimo risultato, ma penso che faremo ancora meglio”.

Tra gli argomenti della conferenza l’assenza di Zaniolo e Pellegrini che si andranno ad aggiungere a quella di Verratti mentre da valutare la situazione di Barella dopo il derby Milan – Inter anche se non dovrebbe destare preoccupazioni: “Li sostituiremo entrambi, stiamo decidendo adesso per vedere le condizioni di chi dobbiamo chiamare”.

Quindi due parole sulle convocazioni di Pobega e Tonali: “Pobega merita di essere qui, ha ottime qualità ed è da diverso tempo che fa bene. È un giocatore fisico, tecnico e ha un buon mancino. Può fare sia il palleggiatore che il centrocampista d’attacco, è giovane e intelligente. Tonali può fare sia l’interno che il palleggiatore”.

PROGRAMMA

Lunedì 8 novembre

Ore 13.15 – Conferenza stampa del Ct presso l’Auditorium del CTF di Coverciano (in presenza per giornalisti e fotografi)

Ore 15.30 – Allenamento presso il CTF di Coverciano (aperto per i primi 15’ a giornalisti e fotografi)

Martedì 9 novembre

Ore 13.15 – Presentazione APP Museo del Calcio (in presenza per giornalisti)

Ore 13.30 – Conferenza stampa calciatore presso l’Auditorium del CTF di Coverciano **(in presenza per giornalisti)

Ore 16– Allenamento presso il CTF di Coverciano (chiuso)

Mercoledì 10 novembre

Ore 10.30 – Allenamento presso il CTF di Coverciano (chiuso)

Nel pomeriggio trasferimento Firenze-Roma e visita all’Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’

Giovedì 11 novembre

Ore 12 – Conferenza stampa ITALIA presso lo Stadio Olimpico di Roma (in presenza per giornalisti)

Ore 18.30 – Allenamento ITALIA presso lo Stadio Olimpico di Roma (aperto ai media i primi 15’)

Ore 16 – Conferenza stampa Svizzera presso lo Stadio Olimpico di Roma (in presenza per giornalisti)

Ore 17 – Allenamento Svizzera presso lo Stadio Olimpico di Roma (aperto ai media i primi 15’)

Venerdì 12 novembre

Ore 20.45 – ITALIA-Svizzera. A seguire conferenza stampa e rientro in hotel

Sabato 13 novembre

Ore 15 – Allenamento presso il CPO dell’Acquacetosa a Roma (chiuso)

Domenica 14 novembre

Ore 10.30 – Trasferimento Roma-Belfast

Ore 11.30 l.t (12.30 italiane) – Allenamento Irlanda del Nord (aperto ai media i primi 15’)

Ore 13 l.t (14 italiane) – Conferenza stampa Irlanda del Nord (in presenza per giornalisti)

Ore 17.30 l.t (18.30 italiane) – Conferenza stampa ITALIA (in presenza per giornalisti)

Ore 18 l.t (19 italiane) – Allenamento ITALIA (aperto ai media i primi 15’)

Lunedì 15 novembre

Ore 19.45 l.t (20.45 italiane) – Irlanda del Nord-ITALIA. A seguire conferenza stampa e rientro nelle rispettive sedi.