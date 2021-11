Milan – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Inter del 7 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12° del campionato di Serie A 2021/2022

MILANO – Domenica 7 novembre, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, andrà in scena il Derby della Madonnina, Milan – Inter, posticipo serale della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. il Milan viene dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma, ottenuta grazie alle reti di Kessie e Ibrahimovic, ed é in testa alla classifica, alla pari con il Napoli, con 31 punti, frutto di 10 vittorie e un pareggio; 25 gol fatti e 10 subiti. In Champions i rossoneri vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Porto e nella classifica del Girone hanno solo un punto dopo quattro gare con le possibilità di passare il turno appese a un filo. I nerazzurri sono reduci, in campionato, dal successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese e sono terzi a quota 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta; 28 reti realizzate e 12 incassate. In Champions hanno vinto per 1-3 sul campo dello Sheriff Tiraspol con marcature di Brozovic, Skriniar e Sanchez e sono secondi nel Girone. Le statistiche tra le due squadre indicano 228 derby disputati tra tutte le competizioni, con 84 vittorie dell’Inter, 75 del Milan e 67 pareggi. Nella scorsa stagione nel derby d’andata il Milan si imposeper 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic; nutile la rete nerazzurra di Lukaku. L’Inter si vendicò al ritorno: 3-0 con doppietta di Lautaro Martinez e gol di Lukaku,

La cronaca con commento in diretta

Domenica 7 novembre, alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Daniele Doveri, della Sezione di Roma 1, l’arbitro di Milan-Inter: il Derby di Milano è in programma domenica 7 novembre alle 20:45 a San Siro. Doveri avrà come assistenti Passeri e Costanzo, mentre il quarto Uomo sarà Pezzuto. Il VAR dell’incontro sarà Irrati, l’Assistente VAR Vivenzi. Ha già diretto due volte il Derby tra Milan e Inter. In entrambi i casi vittorie nerazzurre: Milan-Inter 0-2 del settembre 2019 e Milan-Inter 0-3 dello scorso febbraio.

La presentazione del match

QUI MILAN – Ancora problemi di infermeria per Pioli: ancora out Rebic, Maignan, Plizzarri, Messias, Castillejo e Pellegri; squalificato Ballo-Touré. Pioli ovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 4-2-3-1 com Tatarusanu in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kjaer e ai lati da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Kessié e Bennacer. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Ibrahimovic.

QUI INTER – Simone Inzaghi potrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 3-5-2. Quindi, in porta Handanovic e difesa composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu; sulle corsie Darmian e Di Marco. Davanti Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Milan – Inter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Inter, valido per la dodicesima giornata del campionato di 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Milan – Inter in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.