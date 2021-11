Formazioni di Milan – Inter: chi scende in campo per il derby

Le scelte degli allenatori di Milan e Inter del 7 novembre 2021, l’incontro è valido come posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

MILANO – Conto alla rovescia per il derby Milan – Inter delle ore 20.45. Seguiremo il match in diretta con la nostra consueta cronaca con commento in diretta. Ci avvicineremo alla sfida già dalle 19.45 con l’uscita delle formazioni ufficiali. Pioli deve fare a meno di Theo Hernandez fermo per squalifica mentre non dovrebbe essere nemmeno in panchina Romagnoli per un’infiammazione all’adduttore. Tra i pali Tatarusanu e linea a 4 con Ballo-Touré a sostituire Hernandez più di Kalulu mentre Calabria sull’altra fascia e coppia centrale formata da Kjaer e Tomori. Sulla mediana Kessie e Tonali mentre sulla trequarti dovrebbe rivedersi dal primo minuti Brahim Diaz. Si ipotizza che possa essere utilizzato come ala destra e discapito di Saelemaekers e per dare spazio anche a Krunic con Rafael Leao. In avanti non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza preferito a Giroud. Inzaghi non dovrebbe nascondere sorprese nella formazione con trio difensivo Skriniar, de Vrij, Bastoni al completo. A centrocampo Darmian e Perisic in vantaggio su Dumfries e Dimarco mentre come interni di dovrebbe rivedere dal primo minuto l’ex Calhanoglu con Barella e Brozovic. In avanti Lautaro Martinez e Dzeko in avanti anche se non si esclude un impiego anche di molti minuti per Correa nella ripresa.

DIRETTA DELLA PARTITA

Le formazioni ufficiali di Milan – Inter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Mirante, Kalulu, Florenzi, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Maldini, Krunic, Giroud, Rebic, Pellegri. Allenatore: Pioli [ufficiali dalle ore 19.45]

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. A disposizione: Radu, D’ambrosio, Ranocchia, Dumfries, Kolarov, Dimarco, Vidal, Vecino, Sensi, Gagliardini, Correa, Sanchez. Allenatore: Inzaghi [ufficiali dalle ore 19.45]