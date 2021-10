Roma – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Milan del 31 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata di Serie A

ROMA – Domenica 31 ottobre, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Milan, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I giallorossi vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro il Cagliari, firmata Ibanez e Pellegrini; in classifica ora sono quarti con 19 punti, frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitta con 18 gol fatti e 10 subiti. I rossoneri, nel turno precedente, hanno vinto in casa per 1-0 contro il Bologna grazie al gol di Giroud e sono primi in classifica a quota 28 punti, con un percorso di 9 partite vinte e 1 pareggiata; 23 reti realizzate e 9 incassate per una difesa che, al momento, é la migliore del torneo. Sono 87 i precedenti, all’Olimpico, tra le due compagini con il bilancio di 26 vittorie della Roma contro le 28 del Milan mentre i pareggi sono 32; 94 le reti segnate dai giallorossi, 93 quelle rossonere. Nell’ultimo incrocio a imporsi furono i rossoneri con il risultato di 1-2 grazie alle reti di Kessie su calcio di rigore e Rebic; di Veretout il gol del momentaneo pareggio. L’ultima vittoria della Roma risale alla stagione 2019/2020: reti di Dzeko e Zaniolo.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Domenica 31 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho, che torna dopo aver scontato il turno di squalifica, dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Mancini-Ibanez e da Karsdorp e Vina sulle fasce. In mediana Cristante e Veretout. Sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan, di supporto all’unica punta Abraham.

QUI MILAN – Theo Hernandez e Brahim Diaz tornano a disposizione dal 1′ minuto. Dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 4-2-3-1 com Tatarusanu in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kjaer (quest’ultimo fresco di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024) e ai lati da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Kessié e Bennacer. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Roma – Milan

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Roma – Milan, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Inter – Udinese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.