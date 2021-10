Milan – Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Torino del 26 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata di Serie A

MILANO – Martedì 26 ottobre, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, andrà in scena Milan – Torino, anticipo della decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, che si gioca in turno infrasettimanale. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 2-4 contro il Bologna e in classifica sono primi in classifica, a pari merito con il Napoli, con 25 punti, frutto di 8 vittorie e 1 pareggio; 22 gol fatti e 9 subiti. Gli ospiti, invece, nel turno precedente, hanno vinto a Marassi per 2-3 contro il Genoa e sono undicesimi in classifica, a pari merito con Verona e Sassuolo, a quota 11 con un percorso di 3 partite vinte, 2 pareggiate e 4 perse; 12 reti realizzate e 10 incassate. Sono 76 i precedenti a San Siro tra le due compagini, con il bilancio di 45 successi dei rossoneri, 30 pareggi e 11 affermazioni dei granata. Il Torino non vince a Milano da ben trentasei anni e lo scorso campionato ha perso 7-0.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Martedì 26 ottobre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni di Juric alla vigilia “Il Milan è una squadra completa, con tanti giocatori che hanno le caratteristiche giuste per giocare il calcio moderno. E’ una squadra che può fare gol in mille modi, ha giocatori veloci e pericolosi in contropiede come Leao e Theo Hernandez, ma sono anche bravi sui calci piazzati. Noi contro il Genoa abbiamo preso due gol: si può migliorare. Ma il nostro modo di giocare resta questo. Anche perché puoi anche chiuderti in difesa e prendere tanti gol lo stesso. Dobbiamo migliorare, invece, la fluidità del gioco, nello smarcarsi crescere tecnicamente anche se non so se certi giocatori sono capaci di crescere o no. Domani dovremo affrontare il Milan con lo stesso spirito e la stessa voglia con cui abbiamo affrontato il Napoli e la Juve e cercare di fare il risultato. Il tecnico croato ha poi parlato di Belotti e del suo dualismo con Sanabria: “Belotti ha fatto bene in tutte e due le partite che ha giocato, il suo recupero procede bene. Non andrà via a gennaio; resterà fino a fine anno e quando il campionato sarà finito allora deciderà cosa fare,Tutte le squadre hanno due attaccanti forti, che se manca uno gioca l’altro. Noi abbiamo Belotti e Sanabria, che sono giocatori diversi ma sono entrambi forti: giocare con uno o con l’altro non credo che cambi molto per noi”.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli recupera Theo Hernandez, tornato negativo al Coronavirus, ma dovrà valutare le consizioni fi Kessié, Brahim Diaz e Rebic. Dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 4-2-3-1 com Tatarusanu in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Romagnoli e ai lati da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Kessié, o Tonali qualora non dovesse recuperare, e Bennacer. Sulla trequarti Saelemaekers, Maldini e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI TORINO – Out Mandragora, fresco di operazione al ginocchio destro, e Ansaldi, che a Marassi si é infortunato al bicipite femorale; recuperato Pjaca. Juric dovrebbe optare per il modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e retroguardia formata Dijdij, Bremer e Rodriguez. In mezzo al campo Lukic e Pobega, mezz’ali Singo e Aina. Sulla treqarti Praet e Brekalo; unica punta Belotti, che dovrebbe partire da titolare a scapito di Sanabria.

Le probabili formazioni di Milan – Torino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Ivan Juric

Dove vederla in TV ed in streaming

