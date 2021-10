Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 27 ottobre 2021: gara casalinga per la Juve, trasferta per Roma e Inter. Big match di recupero in Ligue 1, si gioca anche nella Liga

Turno infrasettimanale in diversi campionati europei. Dopo gli anticipi di ieri in Serie A si prosegue con nuovi incontri. In Italia ben sei partite nel massimo campionato, tre nella fascia 18.30 e tre in quella 20.45. Nella prima troviamo la gara casalinga della Juventus con il Sassuolo. I bianconeri dopo quattro vittorie consecutive hanno evitato lo stop con l’Inter ma dovranno fare attenzione a un avversario sempre temibile. Trasferta insidiosa per l’Atalanta che a Genova con la Sampdoria non può commettere altri passi falsi per non vedersi allontanare in modo decisivi le prime posizioni. Udinese – Verona invece sarà una gara dall’esito incerto con i friulani che restano un avversario ostico da battere e con gli ospiti che galvanizzati dal bel successo con la Lazio vogliono continuare a fare bel gioco, gol e punti. La Roma andrà a far visita al Cagliari fanalino di coda e con già 5 sconfitte al passivo e un cambio di gestione. Gara da prendere con le molle quella di Empoli per l’Inter che dopo aver perso due punti nel finale con la Juventus non può più permettersi distrazioni. I precedenti al Castellani sono favorevoli così come quelli tra il tecnico Inzaghi e Andreazzoli ma i numeri conteranno fino a un certo punto. Big match di giornata è Lazio – Fiorentina che è anche sfida tra i super bomber Immobile e Vlahovic. Dopo la debacle di Verona è tempo di ripartire per i biancocelesti: “Si spera sempre di sì, penso di sì, vediamo le risposte. Sappiamo la gara che dobbiamo fare e la risposta che dobbiamo dare. Vediamo se la squadra è pronta. Credo di sì, a giudicare dall’atteggiamento di questi giorni” ha dichiarato Sarri nella conferenza della vigilia dove ha anche sottolineato come c’è stato un momento di riflessione con la squadra per comprendere gli errori commessi nell’approccio alla partita. In Serie B si apre la 10° giornata con due anticipi ovvero alle 18.00 Cosenza – Ternana e alle 20.30 Vicenza – Monza. Ricordiamo che si gioca in Lega Pro il recupero dell’ottava giornata tra Piacenza e Juventus Under 23 alle ore 20.30 mentre per i Campionati Giovanili è tempo di Coppa Italia Primavera con sette partite in programma a partire dalle ore 11.

LIGA, RISCHIA IL BARCELLONA

Turno infrasettimanale in Spagna con 4 incontri di Liga in cartellone dopo i tre di ieri che hanno visto il successo dell’Alaves e il pareggio di Espanyol-Bilbao e Villareal-Cadice. Trasferta insidiosa per il Barcellona che alle 19 affronterà in trasferta il Rayo Vallecano con i catalani dal rendimento altalenante. L’Atletico Madrid ha un impegno più agevole in casa del Levante mentre il Real Madrid riceve l’Osasuna che ha pareggiato l’ultimo turno dopo tre successi consecutivi e che in classifica ha la possibilità in caso di colpacci di agganciare il Real Sociedad in vetta fermo restando l’esito degli incontri dell’Atletico Madrid e Siviglia.

RECUPERO IN LIGUE 1

Alle ore 21 Nizza e Marsiglia si ritrovano per il recupero della terza giornata di Ligue 1 e la giocheranno a porte chiuse dopo gli episodi che hanno portato alla sospensione. In palio punti pesanti per la classifica con entrambe le squadre che possono balzare in seconda posizione in caso di successo.

COPPE IN EUROPA

Sulla falsariga della giornata di ieri nel resto d’Europa ci sono molti incontri di Coppa come in Austria, in Belgio ma anche in Danimarca, Grecia e Polonia tra le tante. In Inghilterra si giocano cinque incontri di EFL Cup.

SUD AMERICA E RESTO DEL MONDO

In Brasile e Argentina solo incontri di serie minori mentre in Colombia si è già aperta la Primera A con il 2-1 casalingo dell’Envigado sul Millonarios. Si gioca anche in Costarica e Bolivia mentre in USA per la MLS questa mattina alle 04.30 c’è Los Angeles – Seattle Sounders.

