In campo per il turno infrasettimanale sia in Italia che in Spagna, in Francia c’è Nizza – Marsiglia. Successo del Petrolera in Colombia e del Los Angeles in USA

Mercoledì 27 ottobre con il calcio europeo che propone in Italia e Spagna il turno infrasettimanale. Ben sei gli incontri di Serie A con Lazio – Fiorentina in evidenza mentre nella Liga trasferta insidiosa per il Barcellona e turno casalingo per il Real Madrid. Nella Ligue 1 si recupera la terza giornata con Nizza – Marsiglia. C’è anche la Serie cadetta che apre il turno con due anticipi mentre si recuperano gare in Lega Pro e Serie D e Coppa Italia Primavera. Prima di vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di oggi vediamo le squadre che hanno già giocato. Partiamo dalla Bolivia con il 2-2 tra Real Potosi e J. Wilstermann mentre in Colombia si registra il 3-0 del Petrolera sul Ind. Medellin e il pareggio per 1-1 tra Pereira e Bucaramanga. In Costarica 1-1 tra Guadalupe e Cartagines mentre nella MLS in USA 3-0 del Los Angeles contro il Seattle Sounders. Si è giocato nella Canadian Premier League con i successi casalinghi di Valour (3-0 su HFX Wanders) e del Pacific (5-1 sull’Edmonton). Si è da poco concluso il primo match per la Coppa Italia Primavera con il successo per 2-1 del Cagliari sul Parma: ospiti in vantaggio al 36′ con De Rinaldis ma nella ripresa Desogus e Tramoni ribaltano l’esito del match.

DIRETTE CALCIO DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

FIFA > Femminile Amichevoli 2021 > Ottobre



01:30 Canada - Nuova Zelanda 1-0



02:00 USA - Corea del Sud 6-0



FIFA > U17 Amichevoli 2021 > Ottobre



18:00 Svezia - Belgio



FIFA > U16 Amichevoli 2021 > Ottobre



15:00 Svizzera - Germania



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 10



14:00



Liechtenstein - Bulgaria

Croazia - Serbia



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 12



16:00 Irlanda del Nord - Scozia



20:00 Italia - Albania



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B



02:10 Ferro Carril Oeste - San Telmo 6-0



Armenia > Premier League 2021/2022



12:00 FC Alashkert - FC Noah



14:30 BKMA Yerevan - FC Ararat-Armenia



17:00 Pyunik FC - Noravank Sport Club



Austria > ÖFB-Cup 2021/2022 > Ottavi di finale



18:00



Sturm Graz - SV Ried

Floridsdorfer AC - Kapfenberger SV 1919



19:00



FC Blau Weiß Linz - TSV Hartberg

SKN St. Pölten - RB Salzburg



Belgio > U18 Elite 2021/2022



17:00 Club Brugge KV - KV Mechelen



Bielorussia > Cempionat 2021



18:30 FK Gomel - Shakhter Soligorsk



Bolivia > Liga Profesional 2021



00:15 Real Potosí - Jorge Wilstermann 2-2



21:00 Always Ready - Independiente Petrolero



Bosnia-Herzegovina > Kup BiH 2021/2022 > Ottavi di finale



14:00 Sloboda Tuzla - Zrinjski Mostar



14:30



FK Omarska - Igman Konjic

Leotar Trebinje - Borac Banja Luka

HNK Sloga - Velež Mostar

Radnik Bijeljina - Široki Brijeg

Zvijezda Gradačac - NK Posušje



16:30 Željezničar Sarajevo - FK Tuzla City



17:30 FK Sarajevo - Ljubić Prnjavor



Brasile > Série B 2021



00:00 CR Brasil - AL - Coritiba - PR 1-1



02:30 Goiás - Botafogo - RJ 1-1



Brasile > Copa do Nordeste 2022 Fase Preliminar > Qualificazioni 3. Girone



02:30



Floresta - CE - Ferroviário - CE 0-0

Botafogo - PB - Vitória - BA 1-1



20:30 Sousa - PB - ABC - RN



Canada > Premier League 2021



02:30 Valour FC - HFX Wanderers 3-0



04:30 Pacific FC - FC Edmonton 5-1



Cile > Primera B 2021



17:00 Barnechea - San Marcos



Colombia > Primera A 2021 Clausura



01:00 Alianza Petrolera - Independiente Medellín 3-0



03:05 Deportivo Pereira - Atlético Bucaramanga 1-1



Corea del Sud > Coppa 2021 > Semifinali



12:00



Gangwon FC - Daegu FC 0-1 *

Ulsan Hyundai - Jeonnam Dragons 1-2 *



Costa Rica > Primera División 2021/2022 Apertura



03:00 Guadalupe - CS Cartaginés 1-1



22:00



Jicaral - Deportivo Saprissa

Municipal Grecia - LD Alajuelense



Croazia > Nogometni Kup 2021/2022 > Ottavi di finale



15:00



NK BSK Bijelo Brdo - Dinamo Zagabria

HNK Gorica - Mladost Ždralovi



15:30 NK Rudar Labin - NK Istra 1961



17:30 NK Varaždin ŠN - Lokomotiva Zagreb



Danimarca > DBU Pokalen 2021/2022 > Ottavi di finale



15:00 Middelfart Boldklub - Randers FC



18:00 FC Nordsjælland - Odense BK



19:45 Aarhus GF - SønderjyskE



Egitto > Premiership 2021/2022



17:30 Pyramids FC - Misr lel-Maqasah SC



20:00 Ismaily - Al Ahly SC



Estonia > Meistriliiga 2021



18:00 FC Flora - JK Tammeka



Finlandia > Veikkausliiga 2021 Abstieg



17:30



FC Honka - AC Oulu

IFK Mariehamn - FC Lahti

KTP - Haka Valkeakoski



Finlandia > Veikkausliiga 2021 Meisterschaft



17:30



HJK Helsinki - Helsingfors IFK

Ilves Tampere - Inter Turku

SJK Seinäjoki - Kuopion PS



Francia > Ligue 1 2021/2022



21:00 OGC Nice - Olympique Marseille



Francia > National 2021/2022



19:00 Stade Briochin - FC Bastia-Borgo



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd



18:00 Werder Bremen II - Hannover 96 II



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022



19:00



FC Carl Zeiss Jena - Energie Cottbus

TeBe Berlin - Germania Halberstadt

SV Lichtenberg 47 - VfB Auerbach



Germania > Regionalliga West 2021/2022



19:30



Fortuna Düsseldorf II - Rot-Weiss Essen

Sportfreunde Lotte - Rot-Weiß Oberhausen



14:00 1. FC Köln II - SV Rödinghausen



Germania > Regionalliga Südwest 2021/2022



19:00



SG Sonnenhof Großaspach - FC 08 Homburg

TSV Steinbach Haiger - SV 07 Elversberg



Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022



19:30



Sportfreunde Baumberg - Schwarz-Weiß Essen

SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden



Germania > Oberliga Westfalen 2021/2022



19:30 ASC 09 Dortmund - FCE Rheine



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022



14:00 Hannover 96 - Hallescher FC



Giappone > Emperor's Cup 2021 > Quarti di finale



11:00



Nagoya Grampus - Cerezo Osaka 0-3

Kawasaki Frontale - Kashima Antlers 3-1



11:30 Gamba Osaka - Urawa Red Diamonds 0-2



12:00 Júbilo Iwata - Oita Trinita 0-1 *



Gibilterra > Premier Divison 2021/2022



20:45 Manchester 62 FC - Europa FC



Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



17:00 Santa Lucía - Sololá FC



18:00 Cobán Imperial - Comunicaciones



19:00 Deportivo Malacateco - Iztapa



20:30 CSD Municipal - Xelaju MC



Indonesia > Liga 1 2021/2022



10:15



Persiraja Banda Aceh - Madura United FC 1-2

Bhayangkara Solo - Borneo FC 2-1



15:15 Arema Cronus FC - Persita Tangerang



15:45 PSS Sleman - Bali United







Persikabo 1973 - Persiraja Banda Aceh rinv.

Borneo FC - Arema Cronus FC rinv.

Bali United - Madura United FC rinv.

PSM Makassar - Persija Jakarta rinv.



Inghilterra > League Cup 2021/2022 > Ottavi di finale



20:45



Stoke City - Brentford FC

West Ham United - Manchester City

Leicester City - Brighton & Hove Albion

Burnley FC - Tottenham Hotspur

Preston North End - Liverpool FC



Iran > Persian Gulf Pro League 2021/2022



16:30



Aluminium Arak - Foolad FC

Persepolis - Nassaji Mazandaran



Italia > Serie A 2021/2022



18:30



Juventus - Sassuolo

Sampdoria - Atalanta

Udinese - Verona



20:45



Cagliari - Roma

Empoli - Inter

Lazio - Fiorentina



Italia > Serie B 2021/2022



18:00 Cosenza Calcio - Ternana



20:30 Vicenza - Monza



Italia > Serie C Girone A 2021/2022



20:30 Piacenza - Juventus II



Italia > Serie D Girone G 2021/2022



14:30 Afragolese - Sassari Latte Dolce



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2021/2022 > 2. Giornata



11:00 Cagliari - Parma



12:00 US Lecce - Lazio



14:00



Torino - US Alessandria 1912

Ascoli Calcio - AC Pisa



14:30



Milan - Brescia

Sassuolo - Pescara



15:00 Napoli - Cosenza Calcio



Lettonia > Virsliga 2021



13:00 BFC Daugavpils - Rīgas Futbola skola 0-1 *



FK Liepāja - FC Noah Jūrmala 3-0



14:00 Valmiera FC - Riga FC



Lituania > A Lyga 2021



17:00 Kauno Žalgiris - FK Panevėžys



19:00 FK Žalgiris - FK Sūduva



Marocco > Botola Pro 1 2021/2022



19:15 JS Soualem - RS Berkane



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura



00:00 Alebrijes de Oaxaca - Atlante 0-0



02:05 Mineros de Zacatecas - Club Celaya 3-1



04:05 Cancún FC - Cimarrones de Sonora 2-2



Norvegia > Eliteserien 2021



18:00



FK Haugesund - Rosenborg BK

Lillestrøm SK - Stabæk IF

Mjøndalen IF - Kristiansund BK

Sandefjord Fotball - Strømsgodset IF

Tromsø IL - Odds BK



20:00 Molde FK - FK Bodø/Glimt



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021



16:30 Moss FK - Tromsdalen UIL



Olanda > KNVB beker 2021/2022 > 1. Giornata



18:45 OSS '20 - FC Twente



20:00



RKVV Westlandia - Excelsior Maassluis

Almere City FC - Go Ahead Eagles

Harkemase Boys - VV DOVO Veenendaal

ADO '20 - BVV Barendrecht

VV Capelle - NEC Nijmegen

IJsselmeervogels - SBV Excelsior

Amsterdamsche FC - sc Heerenveen

GVVV - Sparta Rotterdam

De Treffers - Rijnsburgse Boys

Fortuna Sittard - TOP Oss

Achilles Veen - Unitas Gorinchem

VV Staphorst - VV Gemert



21:00 FC Groningen - Helmond Sport



Polonia > Puchar Polski 2021/2022 > 2. Giornata



13:00 Pogoń Siedlce - Motor Lublin 0-4 *



13:30 Ślęza Wrocław - Górnik Zabrze 0-0 *



14:00 Olimpia Grudziądz - Lech Poznań II



17:30 Zagłębie Sosnowiec - Piast Gliwice



19:30 GKS Katowice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza



20:30 ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin



Portogallo > Segunda Liga 2021/2022



17:45 Varzim SC - SL Benfica B



Portogallo > Taça da Liga 2021/2022 > Gruppo A



20:30 Vitória Guimarães - SL Benfica



Repubblica Ceca > Pohár FAČR 2021/2022 > Ottavi di finale



1. FC Slovácko - MFK Karviná rinv.



15:00 FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň



16:30 Baník Ostrava - FC Hradec Králové



17:00 FK Teplice - Sparta Praga



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 1



18:30 Kuban Krasnodar - FK Krasnodar



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 2



17:00 FK Kamaz - FK Ural



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 3



17:30 Veles Moskva - Arsenal Tula



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 4



17:00 Fakel Voronezh - FK Nizhny Novgorod



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 5



18:00 Torpedo Moskva - FK Rostov



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 6



16:00 Alania Vladikavkaz - FK Ufa



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 7



16:30 Rotor Volgograd - Akhmat Grozny



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 8



19:00 Baltika Kaliningrad - FK Khimki



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 9



14:00 Enisey Krasnoyarsk - Krylia Sovetov



Scozia > Premiership 2021/2022



20:45



Dundee FC - Ross County FC

Hibernian FC - Celtic FC

Livingston FC - Dundee United

Motherwell FC - St. Mirren FC

Rangers FC - Aberdeen FC

St. Johnstone FC - Heart of Midlothian



Serbia > Super Liga 2021/2022



17:00 Radnik Surdulica - Crvena Zvezda



Slovacchia > Slovensky Pohar 2021/2022 > 4. Giornata



14:30



FC Slovan Galanta - FK Humenné

TJD Príbelce - FK AS Trenčín

ŠK Belá - MFK Vranov nad Topľou

Slávia TU Košice - Slovan Bratislava

ŠK 2020 Šašová - TJ Rovinka



16:00 MFK Ružomberok - SK Odeva Lipany



Slovenia > Pokal Slovenije 2021/2022 > Quarti di finale



15:00 NK Radomlje - NK Celje



17:00 NŠ Mura - NK Bravo



20:15 Olimpija Ljubljana - FC Koper



Spagna > Primera División 2021/2022



19:00



Rayo Vallecano - FC Barcelona

RCD Mallorca - Sevilla FC



20:00 Real Betis - Valencia CF



21:30 Real Madrid - CA Osasuna



Sudafrica > Premier Soccer League 2021/2022



15:30 Stellenbosch FC - Marumo Gallants



17:30 Sekhukhune United - AmaZulu FC



Svezia > Allsvenskan 2021



19:00



IK Sirius - Hammarby IF

Kalmar FF - Varbergs BoIS

Malmö FF - AIK Solna

Östersunds FK - BK Häcken



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021



19:15 IF Brommapojkarna - Degerfors IF



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021



17:00 Malmö FF - Mjällby AIF



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2021/2022



20:00



FC Baden - FC Linth 04

USV Eschen/Mauren - FC St. Gallen II



Tunisia > Ligue 1 2021/2022



17:30 Espérance de Tunis - Club Sportif Sfaxien



Turchia > Türkiye Kupasi 2021/2022 > 3. Giornata



12:00



24 Erzincanspor - Orduspor 0-0 *

Kocaelispor - Bayburt İl Özel İdare 0-0 *

Vanspor FK - Zonguldak Kömürspor 0-0 *

Turgutluspor - Mardin 1969 SK 0-0 *

Çorum FK - Arnavutköy Belediye 0-0 *

Hekimoğlu Trabzon - Düzcespor 0-0 *



12:30



Serik Belediyespor - Pazarspor 0-0 *

Etimesgut Belediyespor - Kahta 02 Spor 0-0 *

Keçiörengücü - Ağrıspor 0-0 *

Kırşehir Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği 0-0 *

Ankara Demirspor - Yomraspor 0-0 *



13:00



Karacabey Belediyespor - Şanlıurfaspor 0-0 *

Denizlispor - Şile Yıldızspor 0-0 *

Sarıyer SK - Edirnespor 0-0 *

Manisa FK - Fatsa Belediyespor 0-0 *

Kırklarelispor - Osmaniyespor 2011 0-0 *

Afjet Afyonspor - Sivas Belediyespor 0-0 *

İstanbulspor AŞ - Ergene Velimeşe 0-0 *

Uşakspor - Nevşehirspor 0-0 *

Bodrum Belediye - Ispartaspor 0-0 *

Ankaraspor - Inegölspor 0-0 *

Menemen Belediyespor - Karşıyaka SK 0-0 *

Balıkesirspor - Alanya Kestelspor 0-0 *

Eskişehirspor - Igdir FK 0-0 *

Bandırmaspor - Çankaya FK 0-0 *



14:30 BB Erzurumspor - Aydın Nazilli BS



17:00 Bursaspor - Ceyhanspor



19:45 Kayserispor - Artvin Hopaspor



Ucraina > Kubok 2021/2022 > Ottavi di finale



13:00 NK Veres - Vorskla Poltava 0-1 *



16:00 FK Mariupol - Dinamo Kiev



18:30 Chernomorets Odessa - Shakhtar Donetsk



Ungheria > Magyar Kupa 2021/2022 > Sedicesimi di finale



13:30



ESMTK Budapesti - Békéscsaba 1912 Előre SE

Jaszbereny SE Vasas - Budapesti Vasas

Nagykanizsa FC - Tatabánya FC

Szegedi VSE - Cegledi VSE

Tököl KSK - Ferencvárosi TC



17:00



Kisvárda FC - MTK Budapest

Puskás FC - Győri ETO FC



18:00



Budafoki MTE - Újpest FC

Csákvári TK - Pécsi MFC

Szombathelyi Haladás - Gyirmót FC

Kecskeméti TE - Debreceni VSC

Szeged 2011 FC - Mezőkövesdi SE



19:30 Zalaegerszegi TE - Budapest Honvéd



USA > Major League Soccer 2021



04:30 Los Angeles FC - Seattle Sounders 3-0



USA > USL Championship 2021



01:00 Hartford Athletic - Charleston Battery 2-0