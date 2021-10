Juventus – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Sassuolo del 27 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata di Serie A

ROMA – Mercoledì 27 ottobre, alle ore 18.30, all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus – Sassuolo, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, che si gioca in turno infrasettimanale. I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Inter e in classifica ora sono quinti, a pari merito con Atalanta e Juventus, con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggio e 2 sconfitte con 13 gol fatti e 11 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno vinto per 3-1 in casa contro il Venezia e sono tredicesimi, a pari merito con Torino e Verona,, a quota 11 punti, con un percorso di 3 partite vinte. 2 pareggiate e 4 perse; 12 reti realizzate e altrettante incassate. Sono 16 i precedenti tra le due compagini, tutti in Serie A, con il bilancio di 12 vittorie della Juventus, 3 pareggi e una sola affermazione del Sassuolo. Nella scorsa stagione, la Juventus si è imposta sul Sassuolo sia all’andata che al ritorno e con il medesimo risultato: 3-1

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Mercoledì 27 ottobre dalle alle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Giovanni Ayroldi, coadiuvato dagli assistenti Longo e Lombardi, Rapuano quarto uomo. Al VAR invece ci sarà Marco Guida, all’AVAR Tegoni.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – La Juve dovrà fare probabilmente a meno di Bernardeschi, uscito anzitempo dal match di San Siro, e di Kean, affaticato. Allegri dovrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-4-2 con Szczesny in porta e difesa composta dalla coppia centrale Bonucci-de Ligt e sulle fasce Cuadrado e De Sciglio. In mezzo al campo Arthur e Locatelli; sulle corsie Chiesa e Rabiot. Davanti Dybala e Morata

QUI SASSUOLO – Indisponibili Obiang, Romagna e probabilmente Boga. Djuricic si è sottoposto ad esami strumentali dopo essere stato costretto ad abbandonare anzitempo la sfida con il Venezia, i quali hanno evidenziato “un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Ulteriori valutazioni – si legge nella nota emessa dalla società neroverde – saranno fatte nei prossimi giorni”. Per il Sassuolo di Dionisi probabile modulo 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e retroguardia composta da Ayhan e Ferrari al centro e Müldür e Rogerio sulle fasce. In mediana Frattesi e Lopez. Sulla trequarti Berardi, Raspadori, Traoré, di supporto all’unica punta Scamacca.

Le probabili formazioni di Juventus – Sassuolo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrdo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Arthur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Juventus – Sassuolo, valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Juventus – Sassuolo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.