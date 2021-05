E’ stata ufficializzata la lista dei 23 giocatori che disputeranno l’Europeo con la Nazionale Under 21, c’è anche Raspadori.

COVERCIANO- Poco fa sono state diramate le convocazioni ufficiali della Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato. È previsto per domani il raduno alle ore 12 presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia in Toscana. L’Under 21 inizierà dunque la preparazione mercoledì 26 con una doppia seduta di allenamento, che sarà sostenuta anche nei giorni di giovedì e venerdì. Sabato invece, dopo l’allenamento della mattina, la squadra partirà con un volo charter da Pisa per Ljubiana dove lunedì 31 affronterà ai quarti il Portogallo, novanta minuti decisivi di questo Campionato Europeo dal format atipico. Infatti questa fase finale sarà ad eliminazione diretta: dopo i quarti, il 3 giugno a Maribor è in programma la semifinale e il 6 giugno a Lubiana la finale.

Italia Under 21: ufficializzata la lista dei 23 convocati per l’Europeo

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Delfino Pescara), Pietro Beruatto (Vicenza), Enrico Delprato (Reggina), Matteo Lovato (Hellas Verona), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Alessandro Vogliacco (Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).