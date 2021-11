Juve Stabia – Bari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juve Stabia – Bari del 6 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 13a giornata del Gruppo C della Serie C

CASTELLAMMARE DI STABIA – Sabato 6 novembre, alle ore 14:30, si terrà il match Juve Stabia – Bari, incontro valido per la 13a giornata del Girone C di Serie C. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa allenati da Stefano Sottili. Che attualmente si trovano in 14a posizione con 14 punti, alle spalle di Catania e Campobasso, entrambe a quota 15 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece proprio la formazione pugliese allenata da Michele Mignani, che attualmente occupa invece la 1a posizione in campionato: si tratta quindi di una prova difficile, per i campani padroni di casa, che dovranno provare a portare a casa un risultato utile contro l’attuale capolista.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI JUVE STABIA – La formazione allenata da Sottili potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1, schierando Donati, Tonucci, Cinaglia e Rizzo, alle spalle dei centrocampisti Scaccabarozzi e Davì. Sulla trequarti Bentivegna, Stoppa e Panico, alle spalle della punta Eusepi.

QUI BARI – La capolista allenata da Michele Mignani potrebbe adottare invece il modulo 4-3-1-2, con Pucino, Gigliotti, Terranova e Ricci. A centrocampo Bianco, D’Errico e Mallamo, con Botta sulla trequarti. Tandem offensivo con Antenucci e Simeri.

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Bari

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Scaccabarozzi, Davì; Bentivegna, Stoppa, Panico; Eusepi. Allenatore: Stefano Sottili

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; Bianco, D’Errico, Mallamo; Botta; Antenucci, Simeri. Allenatore: Michele Mignani

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Juve Stabia – Bari verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport (canali 57 e 58 del Digitale Terrestre).