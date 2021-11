La partita Cremonese- SPAL del 6 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12° del campionato di Serie B 2021/2022

La cronaca e tabellino in diretta

RISULTATO FINALE: CREMONESE-SPAL 1-1

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui Cremonese – SPAL. Le squadre lasciano il campo di gioco. Risultato finale 1 a 1. Vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo di seguire la nostra sezione dedicata alle dirette per non perdere le prossime cronache in tempo reale

90′ Lascia il campo Federico Viviani per SPAL

90′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Franco Zuculini

85′ Lascia il campo Luca Zanimacchia per Cremonese

85′ Alessandro Crescenzi si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

85′ Fuori dal campo Samuel Di Carmine per Cremonese

85′ Il tecnico inserisce Daniel Ciofani sul terreno di gioco

83′ E’ giallo! Luca Zanimacchia riceve il cartellino dall’arbitro

81′ Patryk Peda lascia il terreno di gioco

81′ Forze fresche in campo per SPAL con l’ingresso di Folly Nador

81′ Abbandona il terreno di gioco Lorenzo Colombo per SPAL

81′ Buttato nella mischia Demba Seck

78′ L’arbitro estrae il cartellino giallo all’indirizzo di Emanuele Valeri

73′ Abbandona il terreno di gioco Salvatore Esposito per SPAL

73′ Spazio a Giovanni Crociata, nuova mossa per l’allenatore

63′ Esce dal campo Gianluca Gaetano per Cremonese

63′ Minuti per Luca Vido che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

62′ Abbandona il terreno di gioco Michele Castagnetti per Cremonese

62′ Spazio a Paolo Bartolomei, nuova mossa per l’allenatore

49′ Il direttore di gara sventola il cartellino per Federico Viviani, autore dell’intervento scorretto

46′ Il gioco riprende per il secondo tempo, squadre di Cremonese e SPAL schierate al centro del campo

PRIMO TEMPO

45′ Termina il primo tempo di Cremonese-SPAL. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match

44′ Rete per SPAL, in gol Federico Melchiorri, assist di Luca Mora!

33′ Rete per Cremonese, in gol Cristian Buonaiuto, assist di Marco Carnesecchi!

31′ Gli fa spazio Luca Strizzolo per Cremonese

31′ Entra in campo Cristian Buonaiuto per Cremonese

27′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Luca Strizzolo

15′ Sanzionato con il giallo Luca Mora, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

2′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Gianluca Gaetano

1′ Ci siamo, parte l’incontro tra Cremonese e SPAL!

Ben trovati alla diretta di Cremonese – SPAL, squadre in campo pronte all’inizio del match

Tabellino

CREMONESE: Marco Carnesecchi; Emanuele Valeri, Matteo Bianchetti, Caleb Okoli, Luca Valzania, Leonardo Sernicola, Michele Castagnetti (dal 17′ st Paolo Bartolomei), Luca Strizzolo (dal 31′ pt Cristian Buonaiuto), Samuel Di Carmine (dal 40′ st Alessandro Crescenzi), Gianluca Gaetano (dal 18′ st Luca Vido), Luca Zanimacchia (dal 40′ st Daniel Ciofani). A disposizione: Dorian Ciężkowski, Mouhamadou Sarr, Luca Ravanelli, Andrea Meroni, Riccardo Collodel, Filippo Nardi, Jaime Báez. Allenatore: Fabio Pecchia.

SPAL: Andrea Seculin; Alessandro Tripaldelli, Elio Capradossi, Francesco Vicari, Patryk Peda (dal 36′ st Folly Nador), Salvatore Esposito (dal 28′ st Giovanni Crociata), Marco Mancosu, Luca Mora, Federico Viviani (dal 45′ st Franco Zuculini), Lorenzo Colombo (dal 36′ st Demba Seck), Federico Melchiorri. A disposizione: Demba Thiam, Luca Coccolo, David Heidenreich, Raffaele Celia, Jacopo Da Riva, Kevin Piscopo, Mikael Ellertsson, Ludovico D’Orazio. Allenatore: Pep Clotet.

Reti: al 33′ pt Cristian Buonaiuto, al 44′ pt Federico Melchiorri.

Ammonizioni: al 33′ st Emanuele Valeri (CRE), al 27′ pt Luca Strizzolo (CRE), al 2′ pt Gianluca Gaetano (CRE), al 38′ st Luca Zanimacchia (CRE), al 15′ pt Luca Mora (SPA), al 4′ st Federico Viviani (SPA).

La presentazione del match

CREMONA – Sabato 6 novembre, alle ore 14, allo Stadio “Dino Zina”, andrà in scena Cremonese – SPAL, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. I padroni di casa vengono dal pareggio esterna per 2-2 contro il Pordenone e in classifica sono al sesto posto, a pari merito con il Frosinone, con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte; 12 gol fatti e 10 subiti. Gli ospiti vengono, invece, dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Perugia e sono quindicesimi, a quota 13 punti, con un percorso di 3 partite vinte, 4 pareggiate e 4 perse, con 15 reti realizzate e 10 incassate. La gara sarà diretta dal Sig. Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Sig. Salvatore Longo di Paola e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto ufficiale sarà il Sig. Leonardo Mastrodomenico di Matera.Al VAR ci sarà il Sig. Juan Luca Sacchi di Macerata, con assistente il Sig. Christian Rossi di La Spezia.

QUI CREMONESE – La formazione ospite allenata da Pecchia potrebbe invece adottare il modulo 4-2-3-1, schierando dal 1′ in porta Carnesecchi e Sernicola, Bianchetti, Okoli e Valeri in difesa. A centrocampo troviamo Fagioli, Valzania e Castagnetti; tridente offensivo formato da Zanimacchia. Di Carmine e Strizzolo.

QUI SPAL – La squadra allenata da Clotet potrebbe adottare il modulo 4-3-1-2, con Seculin tra i pali e Peda Vicari, Coccolo e Tripaldelli in difesa. A centrocampo troviamo Mora, Esposito e Crociata, alle spalle del trequartista Mancosu. Coppia d’attacco formata da Melchiorri e Colombo.

Le probabili formazioni di Como – Perugia

CREMONESE (4-3-3:) Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Fagioli, Valzania, Castagnetti; Zanimacchia. Di Carmine, Strizzolo. Allenatore: Pecchia

SPAL (4-3-1-2): Seculin; Peda, Vicari, Coccolo, Tripaldelli; Crociata, Esposito, Mora; Mancosu; Colombo, Melchiorri Allenatore: Clotet

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Cremonese – SPAL, valido per la dodicesima giornata del campionato di 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Cremonese – SPAL in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.