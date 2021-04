Juve Stabia – Foggia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Juve Stabia – Foggia di Domenica 25 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37° giornata del Girone C di Serie C

CASTELLAMARE DI STABIA – Domenica 25 aprile 2021, alle ore 17.30, si gioca Juve Stabia – Foggia, gara valida per la 37° giornata del Girone C di Serie C. La Juve Stabia viene dalla sconfitta casalinga di misura contro il Catanzaro e in classifica é sesta con 55 punti; ha inanellato 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 10 gol e subendone 3. Il bilancio del Foggia é di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 3 reti e ne ha subito altrettante: viene dalla vittoria casalinga di misura contro il Monopoli ed é settimo a quota 50. La gara di andata era terminata sul risultato di 1-1. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Juve Stabia – Foggia e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara

La cronaca minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Juve Stabia – Foggia, valido per la 37° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Filippo Giaccaglia, assistito da Davide Meocci e Costin Del Santo Spataru, entrambi di Siena; quarto ufficiale di gara Enrico Gigliotti di Cosenza

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Foggia

Probabile modulo 3-4-1-2 per la Juve Stabia con Russo in porta e retroguardia formata al centro da Mulé, Esposito e Troest: in mediana Vallocchia e Berardocco e sulle fasca Garattoni e Scaccabarozzi. Fantazzi alle spalle di Marotta e Borrelli. Marchionni dovrebbe optare invece per il tradizionale 3-5-2 con Fumagalli in porta, in difesa Galeotafiore, Gavazzi e Germinio. In cabina di regia Rocca, con Salvi Garofalo; ai lati Kalombo e Di Jenno. In attacco Curcio e D’Andrea.

JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Mulé, Esposito, Troest, Scaccabarozzi; Vallocchia, Berardocco, Garattoni, Fantazzi, Marotta e Borrelli. Allenatore: Padalino.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Salvi, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea