Serie B, Juve Stabia-Pescara: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Pescara: incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21.

CASTELLAMMARE DI STABIA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Juve Stabia e Pescara nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Juve Stabia con Canotto, Carlini e Melara alle spalle di Forte mentre il Pescara risponde col 4-3-2-1 co Machin e Galano alle spalle di Borrelli.

Le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Pescara

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Ricci, Troest, Tonucci, Vitiello, Calvano, Calo, Canotto, Carlini, Melara, Forte. Allenatore: Caserta

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Masciangelo, Bettella, Scognamiglio, Ciofani, Ingelsson, Palmiero, Busellato, Machin, Galano, Borrelli. Allenatore: Zauri