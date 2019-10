Juve Stabia-Pescara 2-1, il tabellino: vittoria in rimonta per le Vespe

Il tabellino di Juve Stabia-Pescara 2-1 il risultato finale: successo in rimonta per le Vespe grazie ai gol di Forte e Canotto.

CASTELLAMMARE DI STABIA – Nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie B la Juve Stabia batte 2-1 il Pescara centrando il terzo successo nelle ultime quattro partite. Vittoria in rimonta per le Vespe grazie ai gol di Forte e Canotto mentre al Delfino non basta l’iniziale vantaggio di Galano. Con questi tre punti la squadra di Caserta sale in sedicesima posizione con 16 mentre il Pescara scivola al dodicesimo posto con 13 punti.

Juve Stabia-Pescara 2-1: il tabellino del match

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Ricci, Troest, Tonucci, Fazio, Calvano, Calo, Canotto (77′ Del Sole), Carlini (84′ Mallamo), Melara (55′ Elia), Forte. Allenatore: Caserta

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Masciangelo, Bettella, Scognamiglio, Ciofani, Ingelsson (67′ Di Grazia), Palmiero (75′ Pavone), Busellato, Machin, Galano, Borrelli (89′ Maniero). Allenatore: Zauri

RETI: 13′ Galano (P), 17′ Forte (J), 53′ Canotto (J)

AMMONIZIONI: Tonucci, Calvano, Russo, Del Sole, Mallamo (J), Palmiero, Machin, Ciofani (P)

ESPULSIONI: Ciofani (P), Mallamo (J)

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Romeo Menti