Juve Stabia – Potenza: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juve Stabia – Potenza di Sabato 12 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C

CASTELLAMARE DI STABIA – Sabato 12 dicembre 2020, alle ore 17:30, riflettori puntati su Juve Stabia – Potenza, incontro valevole per la quindicesima giornata del Girone B di Serie C. Ricordiamo che l’ultima gara disputata tra le due compagini, il 23 gennaio 2019, era terminata con il risultato di 0-0. La Juve Stabia gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.72 . La Juve Stabia ha inanellato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 5 gol e subendone 6. Il Potenza é reduce da 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 3 reti e ne ha subito 7. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Se andiamo a sfogliare la classifica del Girone C di Serie C attualmente é in testa la Ternana con 36, seguita dal Bari con 29 e dal Teramo con 25.

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Potenza

La formazione campana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Tomei in porta, pacchetto difensivo composto da Garattoni e Rizzo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Codromaz e Allievi. A centrocampo Berardocco in cabina di regia con Scaccabarozzi e Mastalli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Orlando, Romero e Bubas. Capuano dovrebbe mandare in campo i suoi con un 3-5-2 con Marcone tra i pali, in difesa Coccia, Boldor e Di Somma, in mediana Iuliano affiancato da Coppola e Compagnon con Viteritti e Panico esterni, in attacco Ricci e Cianci.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Allievi, Codromaz, Rizzo; Bardarocco, Scaccabarozzi, Mastalli; Orlando, Bubas, Romero. Allenatore: Padalino.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Coccia, Boldor, Di Somma; Viteritti, Coppola, Iuliano, Compagnon, Panico; Ricci, Cianci. Allenatore: Capuano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juve Stabia – Potenza, valevole per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS, che detiene i diritti del campionato di Serie C.