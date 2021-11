Juve Stabia – Taranto: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juve Stabia – Taranto del Lunedì 29 novembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

CASTELLAMMARE DI STABIA – Lunedì 29 novembre 2021 , alle ore 21:00 si gioca Juve Stabia – Taranto, gara valida per la giornata 16 del campionato Serie C – Girone C. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Juve Stabia ha avuto la meglio con il risultato di 1-0. Sarà il fischietto Davide Moriconi di Roma 2 che arbitrerà l’incontro in programma allo stadio Stadio Romeo Menti. Sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Lattanzi di Milano e Nicola Tinello di Rovigo; quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena. Pronostico a favore della Juve Stabia con i bookmakers che quotano questo successo a 1.80. Nelle ultime cinque uscite la Juve Stabia ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte realizzando 5 e subendone 4 . La Taranto invece ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte siglando 7 reti e subendone 8. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Juve Stabia – Taranto e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Ricordiamo che nella classifica di Serie C – Girone C é in testa la Bari con 36, a seguire Monopoli con 30 e Palermo con 29.

Tabellino minuto per minuto

JUVE STABIA:



TARANTO:



Reti:



I convocati della Juve Stabia

Portieri: Pozzer, Russo, Sarri.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Donati, Rizzo, Todisco, Tonucci.

Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Davì, Guarracino, Scaccabarozzi.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Eusepi, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa.

I convocati del Taranto

Portieri: Chiorra ’01; Antonino; Zecchino ’03.

Difensori: Tomassini ’02; Zullo;Benassai;Riccardi;De Maria ’99.

Centrocampisti: Marsili; Bellocq; Labriola ’01; Civilleri; Cannavaro ’02; Mastromonaco ’00;Versienti.

Attaccanti: Pacilli; Giovinco; Ghisleni ’01, Santarpia ’00;Italeng ’01.

Probabili formazioni

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Caldore, Esposito, Rizzo; Scaccabarozzi, Davi; Berardocco, Stoppa, Panico; Evacuo. Allenatore: Stefano Sottili

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Riccardi; Civilleri, Marsili, Labriola; Pacilli, Italeng, Giovinco. Allenatore: Giuseppe Laterza

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Juve Stabia – Taranto , valida per la giornata 16 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.