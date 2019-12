Juventus a un passo da Dejan Kulusevski: battuta la concorrenza dell’Inter

Il club bianconero sarebe pronta a versare circa 40 milioni di euro per acquistare il giocatore e lasciarlo in prestito al Parma

MILANO – Juventus protagonista sul mecato in questi ultimi scampoli del 2019. La società bianconera avrebbe infatti trovato l’accordo con Dejan Kulusevski, centrocampista svedese classe 2000, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma, che in questa prima parte del campionato ha realizzato 4 gol in 17 partite giocate.

Pare che la Juve lo compri ora ma lo lasci in prestito al club ducale e che per averlo sia disposta a sborsare una cifra che si aggira attorno ai 35 milioni più 9 di bonus. Per il giocatore, invece sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione a salire.

Battuta la concorrenza dell’Inter, che voleva concludere la trattativa a giugno.