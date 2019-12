Il 31 dicembre 2019 spicca il successo esterno del Perth Glory in A-League. Si gioca anche in Germania, Portogallo, Tunisia, Ungheria

Martedì 31 dicembre si conclude un anno ricco di incontri con alcune sfide dai campionati minori. In campo scenderanno quelli di Germania per le semifinali Badischer Pokal quindi U23 portoghese, Tunisia e Ungheria. Due invece gli incontri già disputati. Prima di vedere il quadro completo dei risultati in tempo reale di oggi, sguardo proprio a questi due match.

Il primo è dell’A-League in Australia: successo per 3-0 in trasferta del Perth Glory sul Central Coast Mariners. Gara che si sblocca in pieno recupero del primo tempo con Castro, quindi nella ripresa Chianese in avvio e Fornaroli a fissare il punteggio. In classifica sempre il Sydney al comando con 28 punti e già ben 9 di distacco dal primo inseguitore ovvero il Melbourne City. L’altro si è disputato in Giamaica con stesso punteggio ma a favore del Mount Pleasant in casa dell’UWI. Succede tutto nella ripresa con una doppietta di Beckford e in mezzo la rete di Green. In vetta sempre il Waterhouse a 38 ma solo un punto il distacco dal Monut Pleasant che dunque si avvicina al primo posto. Più staccata l’Arnett Gardens a 33.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



Australia > A-League 2019/2020



09:00 Central Coast Mariners - Perth Glory 0-3



Germania > Badischer Pokal 2019/2020 > Semifinali



ASC Neuenheim - Waldhof Mannheim rinv.



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 UWI Pelicans - Mount Pleasant Academy 0-3



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:45 CD Cova Piedade - GD Estoril



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00 Espérance de Tunis - JS Kairouan



Ungheria > Magyar Kupa 2019/2020 > 8. Giornata



12:00 Ózdi FC - Kaposvári RFC