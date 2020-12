Juventus-Atalanta 1-1, il tabellino: Freuler risponde a Chiesa

Il tabellino di Juventus-Atalanta 1-1 il risultato finale: i bianconeri passano in vantaggio con Chiesa ma gli orobici pareggiano con Freuler.

TORINO – Nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 Juventus e Atalanta si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con Chiesa ma, nella ripresa arriva il meritato pareggio orobico con Freuler. Pesa il calcio di rigore (piuttosto dubbio) sbagliato da Cristiano Ronaldo sul risultato di 1-1. Con questo pareggio, dunque, la squadra di Pirlo aggancia momentaneamente l’Inter mentre i nerazzurri agganciano la Lazio a quota 18 punti.

Juventus-Atalanta 1-1: il tabellino del match

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci; Chiesa (75′ Alex Sandro), Arthur (27′ Rabiot), Bentancur, Cuadrado; McKennie, Morata (84′ Dybala), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Dybala, Alex Sandro, Rabiot, Bernardeschi, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova, Kulusevski. Allenatore: Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi (71′ Miranchuk); Pessina (53′ Gomez); D. Zapata (71′ Muriel). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Muriel, Gomez, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Miranchuk, Diallo. Allenatore: Gasperini

RETI: 29′ Chiesa (J), 57′ Freuler (A)

AMMONIZIONI: Romero, De Roon (A), Rabiot, Morata, McKennie (J)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium