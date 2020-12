Juventus – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Atalanta del 16 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la dodicesima giornata di Serie A

TORINO – Mercoledì 16 dicembre alle ore 18.30 andrà in scena Juventus – Atalanta, incontro valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Pirlo che viene della vittoria esterna contro il Genoa ed in classifica occupa la terza posizione, in coabitazione con il Napoli, a quota 23 punti. Dall’altra parte troviamo la formazione orobica che è tornata al successo in campionato battendo la Fiorentina ed in classifica occupa l’ottavo posto, insieme alla Lazio, con 17 punti ed una gara da recuperare.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS-ATALANTA IN DIRETTA Mercoledì 16 dicembre alle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Pirlo dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Arthur e Rabiot in cabina di regia con Chiesa e McKennie sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Morata e Cristiano Ronaldo.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe schierare i suoi col 3-4-2-1 con Gollini in porta, reparto arretrato composto da Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti potrebbe tornare Gomez, insieme a Malinovskyi, alle spalle di Zapata.

Le probabili formazioni di Juventus – Atalanta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Allianz Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Atalanta, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre). La garasarà disponibile come sempre anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc. In alternativa per seguire Juventus-Atalanta si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.