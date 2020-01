Serie A, Juventus – Cagliari: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Juventus e Cagliari, gara valida per la 18ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

TORINO – Alle 15 in campo Juventus e Cagliari per la prima gara 2020 delle squadre, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. L’incontro, disponibile in cronaca diretta dall’ingresso in campo delle due squadre, sarà diretto all’arbitro Mauro Giacomelli della sezione di Trieste coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Matteo Bottegoni di Terni. Come quarto ufficiale ci sarà Volpi di Arezzo mentre al VAR Banti di Livorno a Cecconi di Empoli. Intorno alle ore 14 scopriremo le formazioni ufficiali di questa interessante sfida che dovrebbe vedere in casa bianconera presenza del trio offensivo Dybala – Ronaldo – Higuain tutti contemporaneamente in campo.

Sarri alla vigilia della partita ha parlato degli allenamenti durante la sosta e della situazione di alcuni giocatori “Quando si subiscono tanti gol spesso si dà la responsabilità ai difensori, ma non è sempre così. Secondo me non è stata data la giusta protezione alla difesa, per questo abbiamo lavorato sui movimenti dei centrocampisti. Chiellini sta meglio ma è ancora prematuro parlare del suo recupero. Rabiot nell’ultimo periodo è sembrato in crescita, ma dà sempre l’impressione di avere del potenziale inespresso”. Dall’altra parte Maran si vede ottimista per questo match: “Ho visto la carica giusta nei miei ragazzi, la sosta credo che sia arrivata nel momento giusto. Dal punto di vista tattico non dovremo fare l’errore di snaturarci, dovreno giocarcela come sempre. Fin qui abbiamo fatto bene, domani servirà qualcosa di straordinario. Per noi è una bella sfida iniziare il decennio con questa gara. La Juventus ha un potenziale enorme, serviranno coraggio e consapevolezza nei nostri mezzi”. Sguardo ai precedenti con i bianconeri vincenti 4 volte sulle 5 ultime sfide. Solo un pari, 1-1 infatti nella stagione 2014-2015 dove andarono a segno Pogba e Rossettini. La scorsa stagione invece finì 3-1 con reti di Dybala, pareggio di Joao Pedro quindi autorete di Bradaric e Cuadrado.

Juventu – Cagliari, le formazioni ufficiali

JUVENTUS:Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Rugani, De Sciglio, Danilo, Can , Ramsey, Douglas Costa, Portanova, Bernardeschi. Allenatore: Sarri [formazioni ufficiali dalle ore 14]

CAGLIARI: Olsen, Farago’, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini Lu, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Pjaca, Rafael, Lykogiannis, Cacciatore, Mattiello, Castro, Deiola, Ionita, Oliva, Birsa, Cerri. Allenatore: Maran [formazioni ufficiali dalle ore 14]