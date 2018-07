Juventus-Cristiano Ronaldo: Marotta e Paratici in volo per Madrid

I due dirigenti del club bianconero voleranno nella capitale spagnola con un aereo privato per provare a chiudere l’affare

TORINO – Sono ore calde, caldissime sul fronte Torino-Madrid per una trattativa che adesso è più che possibile. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla Juventus Beppe Marotta e Fabio Paratici sono pronti a partire con destinazione Madrid. I due dirigenti della compagine bianconera, infatti, voleranno nella capitale spagnola con un aereo privato per provare a chiudere l’affare Cristiano Ronaldo con il Real Madrid. In Italia, dopo un iniziale e logico scetticismo, la fiducia cresce ora dopo ora mentre in Spagna e in Portogallo sono già certi dell’affare.

Secondo quanto riportato da “Record”, infatti, l’affare tra la Juventus e Cristiano Ronaldo si chiuderà nelle prossime ore con il cinque volte Pallone D’Oro che firmerà un contratto fino al 2022 con i bianconeri. La Juve verserà 100 milioni di euro al Real Madrid, offrendo quattro anni di contratto al giocatore offrendogli circa 30 milioni di euro all’anno. Sempre secondo Record, Cristiano Ronaldo ha deciso di chiudere la porta al Real Madrid definitivamente.

In casa Juve, invece, è in programma nelle prossime ore Summit di mercato a Torino tra il presidente Andrea Agnelli, e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri con l’allenatore juventino che è partito da Trieste, direzione Torino con un sogno sempre più reale in testa: Cristiano Ronaldo.