Mondiali 2018, Brasile – Belgio: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma venerdì 6 luglio alle ore 20. Per i bookmakers preferenza per i sudamericani



Venerdì 6 luglio alle ore 20 si gioca Brasile – Belgio, match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2018. I sudamericani hanno chiuso il Gruppo E al primo posto e agli ottavi di finale hanno eliminato il Messico. Il Belgio, dopo aver chiuso a punteggio pieno il Gruppo G ha avuto la meglio sul Giappone all’ultimo secondo. Chi vince affronterà una tra Uruguay e Francia.

Mondiali 2018, Brasile – Belgio: pronostico e quote scommesse

I bookmakers dicono che vincerà il Brasile. Se l’1 della Nazionale verde-oro è quotato da 2,10 a 2,15, il segno 2 varia tra 3,50 e 3,70; il pareggio vale mediamente 3,40.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X è dato da 1,29 a 1,32, l’X/2 da 1,77 a 1,78 mentre l’1/2 oscilla tra 1,33 e 1,83.

Stando ai bookmakers non dovrebbe finire in goleada, anche se qualcuno preferisce non sbilanciarsi: l’Under 2,5 è infatti quotato tra 1,80 e 1,87 mentre l’Over 2,5 si aggira attorno a 1,87/1,95. Così come non dovrebbero andare a segno entrambe le squadre: il Gol varia da 1,64 a 1,78 mentre il No Gol oscilla tra 1,97 e 2,11.

Per tutti il risultato più esatto è lo 1-1, quotato tra 5,75 e 6,11, seguito dall’1-0 (da 7,00 a 7,60) e dal 2-1(da a 8,30 a 8,60).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo varia tra 4,45 e 4,50.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.