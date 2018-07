Pronostici del 6 luglio con Uruguay-Francia e Brasile-Belgio

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata alla prima giornata dei quarti di finale del Mondiale 2018 e al massimo campionato irlandese

Dopo la sosta di due giorni il Mondiale 2018 riprende il suo cammino con la prima giornata dei quarti di finale. I pronostici per la giornata di venerdì 6 luglio riguardano Uruguay-Francia e Brasile-Belgio, unitamente a quattro partite relative alla venticinquesima della Premier Division irlandese. Sei partite che siamo andate ad analizzare nel dettaglio

Uruguay-Francia under 2,5 (ore 16)

La Celeste, dopo aver chiuso il Gruppo A in prima posizione, agli ottavi ha sconfitto 2-1 il Portogallo. I transalpini, dopo aver vinto il Gruppo C, hanno invece eliminato l’Argentina 4-3.

Brasile-Belgio gol (ore 20)

I sudamericani hanno chiuso il Gruppo E al primo posto e agli ottavi di finale hanno eliminato il Messico. Il Belgio, dopo aver chiuso a punteggio pieno il Gruppo G ha avuto la meglio sul Giappone all’ultimo secondo. Chi vince affronterà una tra Uruguay e Francia.

Cork City-Shamrock Rovers 1 (ore 20.45)

Gara valida per la venticinquesima giornata del massimo campionato irlandese. Il Cork City proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Portsmouth e in classifica è secondo con 56 punti. Ventitre lunghezze in meno per lo Shamrock Rovers, quarto e reduce dalla vittoria casalinga contro il Derry City.

Derry City-Limerick 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la venticiquesima giornata del massimo campionato irlandese. Il Derry City proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Shamrock Rovers e in classifica è quinto con 33 punti. Dodici lunghezze in meno per il Limerick, penultimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Bray.

St Patricks-Dundalk gol (ore 20.45)

Match per la venticiquesima giornata del massimo campionato irlandese. Il St Patricks proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Bohemians e in classifica è sesto con 30 punti. Ventotto lunghezze in più per il Dundalk, la capolista e reduce dalla vittoria casalinga contro il Cork City.

Waterford-Bohemians under 2,5 (ore 20.45)

Tra le partite in programma per la venticiquesima giornata del massimo campionato irlandese c’è anche Waterford-Bohemians. I padroni di casa provengono dalla sconfitta ottenuta in trasferta sul campo dello Sligo Rovers e in classifica sono terzi con 43 punti. Ventuno lunghezze in meno per gli ospiti, settimi e reduce dalla vittoria casalinga contro il St Patricks.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 6 luglio 2018

Uruguay-Francia under 2,5 (1,45)

Brasile-Belgio gol (1,78)

Cork City-Shamrock Rovers 1 (1,65)

Derry City-Limerick 1 (1,40)

St Patricks-Dundalk gol (1,75)

Waterford-Bohemians under 2,5 (1,65)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 172 euro