Juventus – Ferencvaros: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Ferencvaros del 24 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del Gruppo G di Champions League

TORINO – Martedì 24 novembre alle ore 21 si giocherà Juventus – Ferencvaros, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo G della Champions League 2020/2021. Da una parte c’è la formazione bianconera che, in campionato, viene dal convincente successo casalingo contro il Cagliari ed in classifica occupa il secondo posto con 16 punti. Dall’altra parte troviamo la compagine ungherese che viene da un successo esterno in campionato ed in classifica occupa il primo posto con 23 punti. Discorso qualificazione quasi chiuso per gli uomini di Pirlo che hanno bisogno di un successo (e della contemporanea non vittoria della Dinamo Kiev sul Barcellona) per staccare il pass per gli ottavi di finale.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS-FERENCVAROS IN DIRETTA Martedì 24 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Pirlo dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Demiral, De Ligt e Danilo. A centrocampo Bentancur e Rabiot in cabina di regia com Cuadrado e Chiesa sulle corsie esterne mentre davanti Bernardeschi a supporto del tandem offensivo composto da Dybala e Cristiano Ronaldo, otto gol in cinque partite di campionato per il portoghese.

QUI FERENCVAROS – Gli ungheresi dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Dibusz in porta, pacchetto difensivo composto da Lovrencsics e Botka sulle corsie esterne mentre nel mezzo Blazic e Dvali. A centrocampo Kharatin in cabina di regia con Siger e Somalia mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Zubkov, Isael e Tokmac Nguen.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Ferencvaros del 24 novembre 2020, valido per la quarta giornata di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Sarà come sempre disponibile anche la visione in diretta streaming attraverso Sky Go , il servizio riservato agli abbonati Sky la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet. In alternativa per Juventus – Ferencvaros sarà possibile seguire l’evento in streaming anche su Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.

Le probabili formazioni di Juventus – Ferencvaros

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen. Allenatore: Rebrov

STADIO: Allianz Stadium