Juventus – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Cagliari del 21 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A

TORINO – Sabato 21 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Juventus – Cagliari, incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione bianconera che è reduce dal pareggio beffa contro la Lazio ed in classifica occupa la quinta posizione, in coabitazione con l’Atalanta, a quota 13 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra sarda che viene dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria ed in classifica occupa il decimo posto, insieme ai liguri, con 10 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS-CAGLIARI IN DIRETTA Sabato 21 novembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca diretta.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Pirlo ritrova pedine fondamentali. I bianconeri potrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da De Ligt, Demiral e Danilo. A centrocampo Rabiot in cabina di regia con Arthur e McKennie mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Cuadrado e Kulusevski. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Morata e Cristiano Ronaldo.

QUI CAGLIARI – Di Francesco dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-2-3-1 con Cragno in porta, pacchetto arretrato formato da Zappa e Pisacane sulle corsie esterne mentre nel mezzo Walukiewicz e Godin. A centrocampo Marin e Rog in cabina di regia mentre in attacco spazio a Nandez, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Cagliari, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli utenti avranno l’opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l’app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l’app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire Juventus-Cagliari anche attraverso il decoder di Sky Q. Gli utenti DAZN potranno assistere a Juventus – Cagliari in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l’app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l’evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d’accesso.

Le probabili formazioni di Juventus – Cagliari

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Demiral, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie, Cuadrado; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Pisacane; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Allianz Stadium