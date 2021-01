Supercoppa femminile, Juventus – Fiorentina: diretta live e risultato

La partita Juventus D – Fiorentina D del Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Supercoppa Femminile

CHIAVARI – Domenica 10 gennaio 2021, alle ore 12:30 si disputerà Juventus D – Fiorentina D gara valida per la finale della Supercoppa Femminile. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Juventus D ha vinto con il risultato di 4-0. Nelle ultime cinque gare disputate la Juventus D ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 10 gol e subendone 9. La Fiorentina D invece ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 6 reti e subendone 5. Le due squadre sono arrivate a questa finale dopo aver superato nella Final Four rispettivamente Roma e Milan. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.

Le probabili formazioni di Juventus – Fiorentina

La Juventus potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Giuliani in porta e difesa composta dalla coppia centrale Salvai-Gama e da Lundorf e Boattin ai lati. A centrocampo Caruso, Galli e Rosucci. Tridente offensivo composto da Maria Alves, Girelli e Hurtig. La Fiorentina potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Schroffenegger in porta e difesa composta al centro da Quinn, e Tortelli e ai lati da Thogersen e Zanoli. A centrocampo Adami, Breitner e Catena. Sulla trequarti Piemonte; davanti Sabatino e Bonetti.

JUVENTUS FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Salvai, Gama, Boattin; Caruso, Galli, Rosucci; Maria Alves, Girelli, Hurtig. Allenatore: Guarino.

FIORENTINA WOMEN (4-3-1-2): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Adami, Breitner, Catena; Piemonte; Sabatino, Bonetti. Allenatore: Antonio Cincotta

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Juventus D – Fiorentina D, valido per la giornata del campionato Supercoppa Femminile, sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 257 del satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.