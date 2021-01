Serie C, Casertana – Catania: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Casertana – Catania del Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata del Girone C di Serie C

CASERTA – Domenica 10 gennaio 2021, alle ore 12:30, verrà disputata Casertana – Catania, match valido per la 18° giornata del Girone B di Serie C. Ricordiamo che l‘ultima gara disputata tra le due compagini, il 24 novembre 2019, era terminata con il risultato di 1-1. I bookmakers danno per vincente il Catania e quotando la vittoria a 1.90. Nelle ultime 5 sfide la Casertana ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 3 reti e subendone 8. Il Catania invece ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 3. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Casertana – Catania e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Sguardo all’attuale classifica di Serie C dove comanda la Ternana con 40 punti, in seconda posizione troviamo Bari con 34 e poi l’Avellino con 27.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Casertana – Catania

La Casertana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Avella tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Ciriello-Carillo e da Hadžiosmanović e Setola ai lati. A centrocampo Icardi, Bordin e Izzillo. Sulla trequarti Cavallini e Varesanovic, di supporto all’unica Cuppone. Raffaele potrebbe schierare il modulo 3-5-2 con Confente tra i pali e retroguardia composta da Claiton al posto di Noce, Tommaso Silvestri e Zanchi. A centrocampo torna Welbeck dopo la squalifica con Rosaia confermato in regia e Maldonano mezzala destra; sulle corsie Albertini e Pinto. Coppia di attacco formata a Pecorino in coppia con Sarao.

CASERTANA (4-3-2-1): Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Setola; Icardi, Bordin, Izzillo; Cavallini, Varesanovic; Cuppone. Allenatore: Guidi.

CATANIA (3-5-2): Confente; T. Silvestri, Claiton, Zanchi; Albertini, Maldonado, Rosaia, Welbeck, Pinto; Pecorino, Sarao. Allenatore: Raffaele.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Casertana – Catania, valevole per la 18° giornata del Girone B di Serie C , verrà trasmesso in diretta su ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 255 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.