Juventus-Inter 2-0, il tabellino: i bianconeri tornano in vetta

Il tabellino di Juventus-Inter 2-0 il risultato finale: reti di Ramsey e Dybala per il successo della formazione bianconera che torna in testa alla classifica.

TORINO – Nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Juventus fa suo il Derby d’Italia battendo l’Inter 2-0. Successo che si concretizza nella seconda frazione con il gol di Ramsey ad aprire le marcature e la perla di Dybala a chiudere il match. Vittoria di fondamentale importanza per la formazione bianconera che torna in testa alla classifica con punto di vantaggio nei confronti della Lazio mentre i nerazzurri dicono addio, o quasi, alle speranze Scudetto.

Juventus-Inter 2-0: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (78′ De Sciglio), Ramsey, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa (59′ Dybala), Higuain (80′ Bernardeschi), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Bernardeschi, Rabiot, Khedira, Pjanic, Dybala. Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Young, Barella (59′ Eriksen), Brozovic, Vecino, Candreva (74′ Gagliardini), Lautaro Martinez, Lukaku (77′ Sanchez). A disposizione: Berni, Padelli, D’Ambrosio, Godin, Biraghi, Asamoah, Ranocchia, Borja Valero, Gagliardini, Eriksen, Esposito, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte

RETI: 55′ Ramsey (J), 67′ Dybala (J)

AMMONIZIONI: Skriniar, Vecino, Brozovic (I), Cristiano Ronaldo (J)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium