Juventus – Prove d’intesa tra Dybala e Ronaldo nella festa bianconera

La compagine di Allegri, nell’amichevole di famiglia giocata a Villar Perosa, batte 4-0 la Juventus B: subito in gol Cristiano Ronaldo.

TORINO – Tra cinque giorni la Juventus aprirà il campionato di Serie A 2018/2019 giocando in casa del Chievo. Trepidazione per l’esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo che intanto, nell’amichevole di famiglia giocata ieri, ci ha messo otto minuti per siglare la sua prima rete in bianconero. Prove d’intesa tra il portoghese e Dybala con l’argentino che ha messo a segno una doppietta nella prima frazione di gioco. A completare il tabellino del match, sospeso a venti minuti dalla fine per l’invasione pacifica dei tifosi, la rete di Marchisio e l’autorete di Capellini. Di seguito il tabellino dell’incontro tra la Juventus A e la Juventus B.

Juventus A – Juventus B 5-0: il tabellino del match

MARCATORI: 8′ Ronaldo, 18′ aut. Capellini, 31′ e 40′ Dybala, 53′ Marchisio

JUVENTUS A : Szczesny (25′ Perin, 46′ Pinsoglio) Cuadrado, Bonucci, Chiellini (25′ Rugani), Alex Sandro (46′ Beruatto), Bentancur (46′ Marchisio), Emre Can (46′ Pjanic), Bernardeschi (46′ Fagioli), Dybala, Douglas Costa (46′ Khedira), Ronaldo (46′ Mandzukic). Allenatore: Allegri

JUVENTUS B: Loria (64′ Siano), Oliveira (32′ Fonseca Bandeira), Capellini (46′ Serrao), Anzolin (32′ Gozzi), Freitas (52′ Meneghini), Morrone (52′ Francofonte), Nicolussi (46′ Leone), Portanova (64′ Tongya), Campos (46′ Pinelli), Di Francesco (64′ Galvagno), Petrelli. Allenatore: Baldini

ARBITRO: Manganiello

ASSISTENTI: Schirru, Affatato

Fonte foto: Twitter Juventus