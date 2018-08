Il programma completo del quarto turno della Coppa Italia 2018/2019, si giocherà nel mese di dicembre: di seguito le sfide.

GENOVA – Nella giornata di ieri è andato in archivio il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019 con molte conferme e alcune sorprese come le esclusioni di Frosinone, Parma ed Empoli. La Coppa Italia tornerà ad essere protagonista nel mese di dicembre con le otto sfide valide per il quarto turno. Si parte con Sampdoria-Spal con i liguri che hanno eliminato la Viterbese mentre la compagine estense ha vinto in casa dello Spezia. A seguire Sassuolo-Catania con gli emiliani che hanno schiantato la Ternana mentre i siciliani hanno battuto il Verona tra le mura amiche.

Giocheranno in casa anche Torino, Bologna e Genoa con la squadra Granata che se la vedrà contro il Sudtirol, i liguri giocheranno il derby contro l’Entella mentre gli emiliani ospiteranno il Crotone. A Verona si giocherà Chievo-Cagliari con i veneti che hanno eliminato il Pescara mentre i sardi hanno fatto fuori il Palermo. Sfida tra cenerentole a Pisa dove i toscani giocheranno contro il Novara mentre a chiudere Cittadella-Benevento con i veneti che hanno sconfitto l’Empoli mentre i campani hanno estromesso l’Udinese vincendo in Friuli. Di seguito il programma completo del quarto turno di Coppa Italia.

Coppa Italia 2018/2019 – Il programma completo del quarto turno

Sampdoria – Spal

Sassuolo – Catania

Pisa – Novara

Cittadella – Benevento

Torino – Sudtirol

Genoa – Virtus Entella

Bologna – Crotone

Chievo – Cagliari