Successi esterni per Chelsea e Tottenham che battono, rispettivamente, Huddersfield e Newcastle mentre il Manchester United supera il Leicester.

LONDRA – E’ andata in archivio la prima giornata della Premier League 2018/2019. Il Manchester City ricomincia da dove aveva finito vincendo 2-0 in casa dell’Arsenal grazie alle reti di Sterling e Bernando Silva. Vincono tutte le big, in questo primo turno, a cominciare dal Liverpool che si sbarazza del West Ham con un secco 4-0: doppietta di Mané e reti di Salah e Sturridge per la compagine guidata da Klopp. Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Premier League per Maurizio Sarri: il suo Chelsea, infatti, vince 3-0 in casa dell’Huddersfield grazie ai gol di Kante, Jorginho e Pedro. Successo esterno per il Tottenham che vince 2-1 in casa del Newcastle: la squadra di Pochettino passa in vantaggio con Vertonghen, Joselu pareggia ma Alli regala la vittoria alla compagine londinese, tutto nei primi diciotto minuti di match.

Gol e spettacolo tra Wolves ed Everton che pareggiano 2-2: ospiti due volte in vantaggio con Richarlison ma raggiunti dalle reti di Neves e Jimenez. Comincia male l’avventura del Fulham che perde 2-0 in casa contro il Crystal Palace, per gli ospiti reti di Schlupp e Zaha. Vittoria casalinga per il Watford che sconfigge 2-0 il Brighton grazie ad una doppietta di Pereyra. Vince anche il Bournemouth che, tra le mura amiche, si impone per 2-0 contro il Cardiff grazie ai gol di Fraser e Wilson, il quale sbaglia anche un rigore nella prima frazione di gioco. Termina senza reti Southampton-Burnley. Di seguito risultati e classifica.

Premier League – Valanga Liverpool, vince anche il Manchester City

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

Manchester United – Leicester 2-1

Newcastle – Tottenham 1-2

Bournemouth – Cardiff 2-0

Fulham – Crystal Palace 0-2

Huddersfield – Chelsea 0-3

Watford – Brighton 2-0

Wolves – Everton 2-2

Liverpool – West Ham 4-0

Arsenal – Manchester City 0-2

LA CLASSIFICA: Liverpool, Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace, Manchester City, Manchester United, Watford, Tottenham 3, Everton, Wolves, Burnley, Southampton 1, Leicester, Newcastle, Arsenal, Brighton, Cardiff, Fulham, Huddersfield, West Ham 0.

Fonte foto: Twitter Manchester City